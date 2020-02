Natalia Scapinello: "Estoy muy feliz con mi familia y mi trabajo"

Cada miércoles, el programa “Subí que te llevo” que conduce Lalo Monje en Radio QUIERO! 95.3, desarrolla una sección llamada “Qué será de la vida de…?” donde llaman por sorpresa a personalidades destacadas en diversas áreas como el deporte, la ciencia, la política, el arte, y que no se encuentren en el centro de la escena.

Este miércoles, la llamada la realizaron a Natalia Scapinello, una joven nadadora que en su adolescencia brilló en distintas competencias regionales, provinciales, nacionales e internacionales.

En su carrera deportiva, Natalia marcó varios récords nacionales, e incluso, hasta el año 2004, fue la dueña del récord sudamericano de los 100 metros libres. Y, entre otros galardones, cuenta con la medalla de bronce en la posta 4x200 metros libre en los Juegos Panamericanos que se desarrollaron en Mar del Plata en 1995, junto a Alicia Barrancos, María del Pilar Pereyra, y María Virginia Garrone.

Sorprendida por Radio QUIERO!, Natalia contó que actualmente está en pareja, tiene un hijo, vive en Roldán, y trabaja en kinesiología.

“Estoy muy bien, trabajando muchas horas en el agua, por lo que no extraño tanto a la pileta y al entrenamiento” expresó.

Recordando sus días en la competencia, Natalia contó que “empecé de grande a competir a nivel nacional. Se nos hacía muy difícil porque al no tener pileta climatizada podíamos entrenar en verano. Después, el club Alumni adaptó su pileta y ahí cambió todo. La Comisión del Club y la subcomisión de Natación ayudaban muchísimo”.

“Gracias a la natación conocí un montón de lugares, competimos en muchos lugares, fuimos a un mundial en Roma, pero después llegó el momento de tomar una decisión de irme a Rosario a estudiar o dedicarme por completo a la natación. Me fui a estudiar y creo que la decisión que tomé fue la correcta. No me arrepiento de haberme dedicado a esta profesión” manifestó.

“Me han llamado para sumarme a entrenar y competir en la categoría Master, pero todavía no me dan muchas ganas. Mientras siga trabajando en el agua y pasando tantas horas en el agua, no extraño. Quizás cuando deje de trabajar en agua, me de ganas y me sume”.

“A Casilda voy seguido, estamos cerca, y ahí tengo a mi familia, a mi papá, mi mamá, mis hermanos, y a mis amigas. Así que, para las fiestas, cumpleaños y esas cosas suelo ir. Y a veces cuando tengo un tiempo libre, me hago una escapada”.