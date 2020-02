La diputada Lionella Cattalini pide que se trate en extraordinarias la suspensión de ejecuciones para los damnificados por créditos UVA

La diputada provincial del FPCyS, Lionella Cattalini, se reunió este sábado en Rosario con el grupo de Hipotecados UVA Autoconvocados de Santa Fe con el objeto de poner a disposición del colectivo la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura que preside, y desde donde convocará a todos los actores políticos y referentes partidarios de la provincia para encontrar medidas de alivio que los ayuden a enfrentar la difícil situación que atraviesan.

“Creemos que la respuesta del Estado, en todos sus niveles, debe ser intervenir brindando respuestas y herramientas que permitan a los deudores gozar del derecho humano que se pretendió garantizarles: el del acceso a la vivienda. Asimismo, equilibrar la relación entre las partes teniendo en miras el esfuerzo realizado por los tomadores y las ganancias de las entidades bancarias”, expresó la legisladora santafesina.

En este sentido, Cattalini presentó en la última sesión de la Cámara de Diputados el pedido para que se incluya en el temario de extraordinarias del Senado provincial, el proyecto que suspende las ejecuciones hipotecarias de vivienda única y familiar para los tomadores de estos créditos y que aún no cuenta con la media sanción de la Cámara Alta.

“El crecimiento exponencial del monto de las cuotas ha puesto en jaque las economías familiares de los deudores hipotecarios, resentido aún más el valor adquisitivo de sus salarios y endeudándolos muy por encima del valor de la vivienda adquirida y refaccionada”, manifestó Cattalini quien se comprometió a acompañar al grupo en el reclamo. “Estas familias requieren nuestro acompañamiento y el compromiso de todos los sectores políticos para encontrar una solución de fondo, que es lo que también le vamos a pedir a los legisladores nacionales en el Congreso de la Nación”, sostuvo.

Los damnificados por los créditos UVA de todo el país vienen solicitando a los distintos gobiernos medidas que les permitan pagar las cuotas, que en la mayoría de los casos, aumentaron más del 220 % desde el momento en que fueron otorgados.

Diego González, uno de los “hipotecados” y actualmente coordina el grupo de Rosario. “Necesitamos que esto sea una política crediticia viable, nuestro reclamo, como el de la mayoría de los autoconvocados es que podamos pagar cuotas razonables”, sostuvo al finalizar la reunión del sábado. “Pensábamos que íbamos a tener otra respuesta de este gobierno nacional, y al no haber ninguna vemos que es urgente volver a la agenda legislativa, no podemos bajar los brazos porque la situación de las familias es realmente preocupante y hay mucha gente que ya no puede pagar”, concluyó.

Lionella Cattalini convocará en los próximos días a una reunión ampliada de la Comisión de Derechos y Garantías que preside, donde se citará al grupo de autoconvocados de Rosario y Santa Fe, referentes de cada bloque y titulares de los diferentes partidos políticos de la provincia para conversar entre todos, planificar y consensuar acciones conjuntas a futuro.