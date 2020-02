Britos: “Si el intendente quiere, paga todos los sueldos hoy mismo”

En medio de la protesta por el atraso en el pago de los salarios correspondientes al mes de enero, más las horas extras de diciembre y enero, Walter Britos declaró en Radio QUIERO! 95.3 que “leímos la resolución del Intendente y le pedimos una reunión para hoy a la mañana, donde reafirmó su propuesta de que levantemos el paro para poder hacer funcionar el municipio y recaudar, con el compromiso que este viernes estarían los recursos para pagarle a todos los trabajadores”.

“Lo expusimos en la asamblea” continuó el sindicalista, “y los compañeros la rechazaron y pidieron cobrar hoy”.

Britos aclaró que Casilda no es la única ciudad que tiene problemas financieros. Hay muchas localidades en la provincia con problemas. Y esos problemas tienen muchos responsables. Y no somos los trabajadores, por eso no tenemos que ser los castigados”

Sobre la posibilidad del intendente de recurrir a un descubierto, Britos aseguró que “Golosetti no quiere para no hacerle pagar los intereses a la Municipalidad. Pero los intereses los terminamos pagando los laburantes, y eso no es justo”.

“Se trata de una decisión política. Hay muchas localidades en iguales condiciones financieras que Casilda y los intendentes y presidentes comunales recurren a esta herramienta. Si el intendente de acá quiere, hoy mismo lo pide al banco y mañana cobran todos los trabajadores. Se levanta el paro y listo. Logra recaudar y para el viernes devuelve al banco” agregó Britos.

Consultado sobre los pasos a seguir, indicó que “estamos en estado de asamblea permanente. Este martes tenemos un plenario público de la intersindical estatal y luego nos quedamos concentrados frente al Palacio Municipal”.

En otro párrafo se refirió al concejal Germán Zarantonello, que a través de distintos medios criticó duramente al propio Britos y a los trabajadores de las categorías más altas por los sueldos que cobran: “Ese personaje nefasto tendría que venir a ver cómo vive Britos. Tengo categoría 15 y muchas veces tengo que pedir prestado para pagar el alquiler. Si algunos pensaran antes de hablar, la gente no estaría tan molesta y quizás hoy se podría haber aceptado la propuesta del intendente”, haciendo responsable a los dichos del concejal por el rechazo a la propuesta y la continuidad del paro.