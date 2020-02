San Valentín y el verdadero amor de una pareja casildense

En el Día de los Enamorados, en "Subí que te llevo", el programa que conduce Lalo Monje en Radio QUIERO! 95.3, de lunes a viernes, de 9 a 12 horas, contaron la historia de dos casildenses que estrecharon aún más su vínculo de amor en medio de una enfermedad de él que requería de un trasplante de riñón. Y ella se lo donó.

María y Eduardo se conocieron hace 40 años y supieron que ese amor iba a ser para toda la vida.

Varios años después Eduardo se enferma y por su patología comienza a hacerse diálisis. El sufrimiento de Eduardo era compartido por toda la familia, y María no quería que él soportara ese sufrimiento. En una muestra de amor incomparable, en diciembre de 2006, María le donó un riñón a su esposo permitiéndole mejorar su calidad de vida.

Charlando con médicos y médicos, María toma conocimiento que ella, siendo su esposa, podía ser donante y no lo dudó. "No quiero que él siga pasando por todo ese tratamiento y lo hablé con mis hijos, que estuvieron de acuerdo. Pensé que al no ser familiar de sangre directo, yo no podía. Cuando me enteré de la posibilidad, no lo dudé. Y en diciembre de 2006, hace 13 años, le doné un riñón. Hoy los dos tenemos una vida normal, incluso corro maratones y me siento bárbara" contó María en Radio QUIERO! 95.3.

El 4 de febrero cumplieron 36 de casado, y previamente estuvieron otros cuatro años de novios. Hoy tienen 4 hijos y 5 nietos y son un ejemplo de amor en los hechos. Hoy Eduardo está vivo, haciendo una vida normal, y sigue al lado de María disfrutando de sus hijos y sus nietos.

Escuchá el testimonio de una demostración de amor enorme en el Día de los Enamorados: