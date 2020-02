Tres años de dolor

El 24 de febrero de 2017 no fue un día más para la ciudad de Casilda y su región. Pasadas las 10:30 de ese día, un ómnibus interurbano de la empresa Monticas, y otro de la misma compañía pero de la línea Metropolitana, chocaron de manera frontal.

La causa de la colisión, según la hipótesis de la Fiscalía, apuntalada por las declaraciones de los testigos, sería que hubo una explosión atribuida a un reventón, y que de inmediato uno de los colectivos se descontroló.

Como consecuencia del siniestro 13 personas fallecieron y otras 37 resultaron con heridas de diversa consideración. Entre las fallecidas se encontraban tres mujeres que vivían en Casilda:

Gabriela Márquez, 25 años:

Se había recibido de profesora de inglés y trabajaba como docente en varias instituciones educativas de Casilda y la zona. Gabriela, quien vivía desde hacía tiempo con una abuela, se sentía feliz de ejercer su vocación y estaba de novia con un joven de San José de la Esquina, con quien tenía previsto vivir en pareja. Si bien solía ir en auto a trabajar, el día de la tragedia optó por viajar en ómnibus hasta Rosario.

Cintia Albornoz, 38 años:

Había nacido en Rosario pero hace 16 años se mudó a Casilda para casarse con Alberto, un emprendedor gastronómico con el que tenía dos hijos de 11 y 13 años. Atendía la sede del bar Boca del barrio Nueva Roma de esa localidad. Poco tiempo atrás había sufrido un accidente de tránsito sobre la ruta 33 donde salvó su vida de milagro. Cumplía años el día después del accidente.

Natalia Angiorama, 31 años:

Nació en Mar del Plata, pero vivió en Casilda desde niña. La joven, recibida en administración de empresas, buscaba su futuro laboral como docente y, mientras tanto, cuidaba una pequeña de 6 años para ganarse la vida. De hecho, ese día había viajado a Rosario para titularizar horas. Vivía con sus padres Luis y Liliana y tenía una hermana, Marina, quien reside en Rosario.

La causa, que avanza muy lentamente, tiene solo seis imputados: el director, el jefe de Operaciones, el jefe de Taller, el presidente y el vicepresidente, todos de la empresa Monticas. Además de estos 5 directivos de Monticas, en octubre del año pasado fue imputado el Jefe de la sección Gomería de la empresa.

Carina Dalessandro es una de las sobrevivientes a la tragedia. Pasó gran parte de estos tres años abocada a su recuperación física y psicológica. Al cumplirse tres años de la tragedia, Carina compartió sus sensaciones en su perfil de la red social Facebook:

"Tres años de No al olvido. Tres años de recuerdos que pedís que no vuelvan, pero ahí están. Tres años que 13 personas ya no volverán. Tres años de dolores físicos pero mas grandes del alma. Tres años de pedir que no vuelva a pasar. Tres años de llorar todos los días cuando aparecen imágenes de ese maldito día. Tres años rezando día a día, agradeciendo junto a mi mamá que hayamos sobrevivido a este accidente y pidiendo para que se haga justicia. NO AL OLVIDO POR MI POR VOS POR TODOS."