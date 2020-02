Hynes: “Insisten con el relato de la deuda para presionar por la ley de Necesidad Pública”

“Insisten con el relato de la deuda para presionar por la ley de Necesidad Pública cuando ya se cuenta con las herramientas para cumplir con el pago a proveedores”. Así resumió la diputada Érica Hynes el resultado de la reunión con el ministro de Salud, Carlos Parola, el ámbito de la comisión de Salud Pública y Asistencia Social que preside su par Silvia Ciancio.

“El clima de la reunión fue cordial –afirmó Hynes- pero estuvo marcado por el apriete por la ley de Necesidad Pública. Y cuando manifestamos que ya se cuenta con las herramientas para cumplir con el pago a proveedores no hubo respuestas satisfactorias y no se aclararon las dudas que teníamos”.

En declaraciones periodísticas, Parola consideró “imprescindible el apoyo en el área sanitaria a través de la ley de Necesidad Pública porque de otra manera no podremos hacer frente a las cuestiones básicas que debemos atender”.

“Ningún ministro de Salud tuvo solucionadas esas cuestiones ni al inicio de su gestión ni de cada año calendario porque las facturas, al estar descentralizado el sistema de pagos de los hospitales, siempre terminan de llegar una vez iniciado el nuevo año”, aseguró Hynes, pero aclaró: “Las gestiones del Frente Progresista tenían para esta altura un plan de pago definido con los proveedores y en abril ya estaba todo pagado con la recaudación del Estado provincial”.

En cuanto a las precisiones del equipo de Salud, la legisladora comentó que “todos reconocieron, incluido el ministro, que habían encontrado buenas políticas, centradas en la atención primaria, y que pensaban seguir con ese enfoque y garantizar la salud pública con muchos de los programas vigentes. Pero no se puntualizó cómo”.

En ese sentido, Hynes señaló “cuestiones sensibles, como que no haya personas nombradas a cargo de los nodos de salud. Aseguraron que el tema ya se había resuelto y que se debió a problemas burocráticos y no a una intención de querer desarticular el sistema. Sin embargo, igual manifiestan que van a reemplazar dicho sistema por otro tendiente a la organización departamental que no delinearon así como tampoco dijeron cuál va a ser su política de salud mental, ni cuál va a ser la caja de herramientas para implementar y mantener estas políticas”.

“Tampoco explicaron cómo van a resolver la faltantes de ciertos medicamentos o los problemas de logística para el traslado de muestras bioquímicas hacia los laboratorios. Dijeron que van a elaborar un diagnóstico que va a estar a mitad de marzo. Creemos que hay situaciones que el Estado no puede dejar de gestionar y que las herramientas están disponibles”, concluyó la diputada.