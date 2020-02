La ciudad se movilizó por Batman

Una gran cantidad de personas se acercaron a Plaza Casado de los Mástiles para participar de la marcha convocada por distintas agrupaciones proteccionistas, pidiendo la aplicación cierta y seria de la Ley Sarmiento que protege a los animales.

Previo a marchar por calle Buenos Aires, la Dra. Cintia Tasello manifestó: "Estamos todos muy conmocionados ante lo que pasó, ante lo que le ocurrió a Batman. Nos duele a todos en el alma y creo que eso es lo que hace que estemos presentes en este lugar, en este momento, y que vayamos todos en el mismo sentido".

"Lo que compartíamos recién acá con Anabella (Marconi) y con la gente de la Protectora, pedimos en principio que esta marcha sea pacífica, porque lo que nosotros solamente estamos pidiendo es justicia, y queremos que la ley Sarmiento se aplique".

"Esta marcha es necesaria para que esta causa no queda en la nada, para que prospere una investigación como corresponde. Yo confío en la justicia de mi país, porque lo hago todos los días. A veces tiene algunos sinsabores, y se me pone la piel de gallina cuando lo digo. Todo lo que tenga que ver con el maltrato nos va a tener acá para colaborar y que aquellos que no tienen voz, al menos hagan que nosotros podamos dar la nuestra", agregó.

Sobre la causa judicial, Tasello comentó "que en principio la investigación está avanzando. Hemos tenido contacto con el fiscal Emiliano Ehret, del Ministerio Público de la Acusación, que se ha puesto a nuestra disposición y nos espera para el día jueves. Vamos a estar hablando con él simplemente para pedirle justicia, que haya una condena".

"Todos sabemos muy bien que esto fue un delito. Muchas personas han declarado ya y esperamos que quienes hayan hecho presencia en ese lugar y hayan visto algo se presten y que no tengan temor y que puedan decir lo que vieron, que cuando este chico arremete contra la vida de Batman lo hace intencionalmente. Eso es lo que nosotros vamos a buscar con Anabella y con todo el equipo. Vamos a seguir hasta el final, hasta que haya una condena. Todos sabemos que la aplicación de la ley Sarmiento es muy pobre lamentablemente. Se ha pedido en el congreso que se modifique y todavía no tenemos respuestas sobre eso, pero vamos a seguir y esto importante, es lo que necesitamos, que todos vayamos en el mismo sentido, que todos estemos de acuerdo y que pidamos justicia" finalizó.

La columna partió desde Plaza Casado de los Mástiles por calle Buenos Aires hasta San Martín, volvieron por Lisandro de la Torre y al llegar a Peatonal Sarmiento se dirigieron al lugar donde Bati fue atropellado y perdiera la vida y encendieron velas en su memoria.

Foto: Gentileza Casilda Visual.