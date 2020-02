Lucrecia Martini: “Es vital que se cumpla la ordenanza vigente”

Luego del comunicado conjunto que emitieron las agrupaciones proteccionistas de la ciudad, desde la Protectora de Animales Casilda, Lucrecia Martini insistió en la importancia de aplicar políticas públicas que benefician a la población en su conjunto. “Esto no es sanidad animal, esto es salud pública” afirmó.

La última campaña de castración se realizó los últimos días de octubre del año pasado, y desde esa fecha ya no se hicieron esterilizaciones, como tampoco campañas de vacunación antirrábica ni desparasitaciones por parte de la Municipalidad de Casilda

Las agrupaciones proteccionistas de la ciudad organizaron algunas campañas que, si bien son gratuitas para los vecinos de Casilda, no lo son para los organizadores. Y a las agrupaciones se les hace muy cuesta arriba reunir los fondos para hacer algo que no les corresponde, debido a que bregar por la salud es una responsabilidad del Estado.

“Nosotros hace mucho que venimos trabajando juntos para implementar políticas públicas, pero a pesar de habernos reunido con el Ejecutivo en varias oportunidades, no vimos prosperar nada en este último tiempo, sino todo lo contrario. Cada vez que planteamos la necesidad de implementar las castraciones, se nos dice que no hay presupuesto, que no hay plata, pero tampoco vemos que se busquen alternativas para poder dar respuesta a la problemática”.

“Esto lo hacemos de corazón, y con el tiempo aprendimos que lo nuestro no debe ser sólo rescatar animales, sino también gestionar. Por eso nos capacitamos y dentro de ese aprendizaje llevamos al Concejo, utilizando la Banca Ciudadana, el proyecto de Ordenanza que fue aprobado, incluso por el actual intendente. Y hoy esa ordenanza no se está cumpliendo” agregó.

“Lo dice la Organización Mundial de la Salud, hay que entender que esto es una cuestión de salud pública. Y sin la intervención del estado, es imposible que los voluntarios podamos cubrir todas las necesidades”.

“Necesitamos que se preste atención. Ya nos reunimos, ya hablamos, pero necesitamos que esta demanda y este sostenimiento que hacemos desde el voluntariado, sea a cargo del Municipio”.

