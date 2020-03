Pagano: "Insistimos para que no se cierre pero no alcanzó"

El sorpresivo cierre del Centro de Día "Nueva Escuela Las Flores" dejó un sabor amargo en la comunidad toda, pero especialmente en quienes se venían desempeñando en el proyecto. Tal es el caso de Viviana Pagano, coordinadora de la institución, que brindó detalles de las gestiones realizadas por ellos mismos ante las autoridades locales, solicitando que el lugar no se cierre.

La profesional visitó los estudios de Radio QUIERO! 95.3, y contó parte de lo sucedido en estos casi tres meses de la nueva gestión que encabeza Andrés Golosetti a nivel local, y Omar Perotti a nivel provincial

"Nosotros también estamos consternados con la decisión, nosotros sabíamos que, por resolución, hasta febrero contábamos con el aval para poder seguir funcionando. Este proyecto se sustentaba con fondos del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y antes de retirarse la gestión anterior, había dejado una resolución para que esto pueda seguir funcionando hasta febrero de este año" comenzó su relato.

"Ni bien asumió la nueva gestión empezamos a este tener reuniones y queríamos ver cómo era el panorama, podían hacer ellos para lograr la continuidad de este proyecto, y bueno, siempre nos dijeron que les pareció un proyecto interesante, un proyecto al que querían defender y que estaban gestionando y que estaban viendo como esto podía continuar, tal vez con alguna modificación, tal vez no de la misma manera, pero que se estaba viendo. Fueron fueron transcurriendo rápidamente estos tres meses, nos dijeron que no tuvieron respuestas desde desde la provincia, y llegamos al viernes sin tener todavía nada para decir. Ni a los jóvenes qué hacer a partir este de lunes, ni saber qué iba a pasar con la institución".

"Más allá de las insistentes reuniones y de los pedidos de respuesta para tratar de organizar, porque bueno no nos olvidemos que nuestro trabajo es con jóvenes que están en situación de vulnerabilidad y queríamos poder manejarlo de alguna manera, sabíamos que esto podía no continuar, pero también queríamos tener la posibilidad de poder trabajarlo junto con ellos para que esto no sea un nuevo motivo que genere más vulnerabilidad".

La coordinadora del Centro admitió que "sabemos que tienen pensado nuevos proyectos, nuevas posibilidades, pero que no serían exactamente como estaba funcionando el centro en este momento".

Consultada sobre el presente y el futuro inmediato de los jóvenes que asistían a Campo Las Flores, Pagano respondió "que se ha ofrecido ahora para que el grupo de chicos no quede totalmente sin ninguna contención, es hacer una hora de huerta y una hora de actividad física en uno de los centros de salud de Casilda. Esto creo que se le ha ofrecido de manera diaria o tres veces por semana, pero son únicamente dos talleres, donde todo lo otro que teníamos, que nosotros consideramos fundamental, qué tiene que ver con la revisión de los procesos subjetivos de cada uno de estos chicos, no estaría siendo cubierto".

Sobre la reacción de los chicos, Viviana contó que desde que nos enteramos que podía suceder el cierre, había que esperar cuáles eran las nuevas decisiones que se iban a tomar para la continuidad de este proyecto, ellos siempre defendieron la posibilidad de que este espacio sea bueno, para algunos ha sido más que importante, les ha cambiado la vida en tan corto lapso de tiempo. Por eso en estos últimos días insistimos para que las autoridades se acerquen y les puedan plantear eso, obviamente que lo pudimos hacer el día viernes que fue cuando esto se comunicó, sin tiempo de retrabajo, esta decisión ya definitiva de cómo iban a funcionar las cosas. Que que ya no había vuelta atrás".

Escuchá a Viviana Pagano en la nota que le hacía Lalo Monje en Radio QUIERO!: