Yualé: "El Gobierno nos está empujando al conflicto"

La actividad se realizó en el marco del plan de acción resuelto en la asamblea provincial, el que detallaba:

- No inicio de clases con paro de 48 horas los días lunes 2 y martes 3 de marzo, con actividades locales y/o regionales.

- Paro de 48 horas para el 11 y 12 de marzo, en caso de no obtener nueva propuesta, con movilización provincial el jueves 12 de marzo.

- En referencia al Paro Internacional de Mujeres, participar en las diversas modalidades y acciones que permitan a las compañeras sostener las actividades y movilizaciones el día 9 de marzo.

Con la plaza llena de guardapolvos blancos, el acto de No inicio del ciclo lectivo 2020 estuvo coordinado por Andrea Berlanga y Lorena Piazza, integrantes del gremio. Luego de brindar la bienvenida a los asistentes, los jubilados presentes realizaron el izamiento de la bandera argentina. Posteriormente, se cantó el Himno Nacional y las maestras Alejandra Rodríguez, Analía Funes y Adriana Césari fueron invitadas a pronunciar unas

palabras, representando a todo el cuerpo docente.

Escuchá a Alejandra Rodríguez:



Esto decía Analía Funes, directora de la Escuela "Colonia Candelaria":



Y luego la exposición de la docente Adriana Césari:

Finalmente, Armando Yualé, delegado seccional, cerró el encuentro diciendo: “Nos ofrecieron el 3% del sueldo básico del mes de diciembre, son $286 nada más; más $870 no remunerativos para material didáctico a lo que pretenden sumarle $1120 de incentivo de Nación. No sé cómo calificar este gesto de un Gobierno que todavía no tiene 90 días de su servicio. Si así comienzan, no quiero imaginar cómo van a terminar” y agregó: “Nos están empujando al conflicto, no sé con qué sentido, pero no veo de la parte política la voluntad de levantar las aulas, de levantar la educación, como tanto se han llenado la boca las campañas partidarias”.