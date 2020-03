Perotti entregó la AlimentAR Nº 1 millón en Casilda

En las primeras horas de la mañana de este viernes, el gobernador Omar Perotti visitó Radio QUIERO! 95.3 y en diálogo con Lalo Monje y Mauricio Maroevich contó los motivos de su primera visita oficial a la ciudad de Casilda: “Vinimos a la ciudad para entregar la tarjeta número un millón del plan nacional “Argentina Contra el Hambre”.

“Es un plan que se va llevando adelante en todo el territorio de la mejor manera, con simpleza, rapidez, y contacto directo con la gente. Hoy toca Casilda; es un programa que está llegando a cada una de las comunas y municipalidades de la provincia para 200 mil niños”, dijo Perotti.

Y agregó: “Tengo una muy buena sensación por el trabajo que se ha podido coordinar en un tiempo muy breve; todos somos conscientes de las dificultades que tenemos en Argentina, y cada uno, desde su sector, está poniendo lo mejor para poder superar esta situación en el menor tiempo posible, y hacerlo de manera coordinada, sin distinción de colores políticos en cada uno de los lugares, donde lo recibe directamente el beneficiario; nos parece la mejor forma para dar una respuesta contundente que ojalá sea el fin de una situación a la que el país y la provincia no tendrían que haber llegado”.

En ese marco, el gobernador recordó que actualmente “hay más de 200 mil niños beneficiarios en la provincia de Santa Fe, y eso nos compromete con este programa ya exitoso, para que llegue rápido, y cubra las falencias que nos duelen. Hablar de programas de lucha contra el hambre en la Argentina y Santa Fe duele, pero es la realidad, y ocultarla es negarle a todos estos niños la posibilidad real y concreta de tener una infancia y un desarrollo mejor”.

Consultado sobre si saldrá la Ley de Necesidad Pública, Perotti expresó: "pregúntele a los legisladores que tienen todos los elementos para saber de qué se trata, para dónde van los recursos. Recursos para equipamiento de seguridad, recursos para boleto educativo, recursos para que una tarjeta ciudadana que complemente lo que aquí se está dando en la tarjeta alimentaria deje de aportar $300 solamente y pasé a tener una consideración distinta. También para que tengamos refuerzos concretos en lo que es la posibilidad del boleto educativo. Cosas que no nos dejaron poner en el presupuesto porque no tuvimos nuestro presupuesto y lo queremos hacer de esta manera. En la legislatura todos lo saben. Desde diciembre que venimos trabajando con esto para todos. Ningún artículo de la ley habla de súperpoder alguno. A mí como gobernador hoy me gustaría tener el 10% de las facultades que tuvieron los tres gobiernos socialistas y que la legislatura, en muchos casos con mayoría del justicialismo le otorgó. En particular la emergencia en seguridad que no solamente la pudieron tener sino que la prorrogaron para utilizarla.

Sobre la posible salida del ministro de Seguridad, Saín, el gobernador manifestó que "es una de las áreas con las que estamos trabajando fuerte en el tema de seguridad, en un abordaje integral y tenemos en ello, no solamente la confianza, sino la decisión firme de un camino duro a transitar. No es sencillo reconvertir una fuerza, no es sencillo buscar un perfil diferente de institución, no es sencillo cortar los vínculos con el delito, y esa es la tarea que se está haciendo. Esa tarea sin duda no es sencilla, pero se está haciendo bien, se está haciendo con respaldo, y es allí donde tenemos la sabiduría de tener, ojalá toda la sociedad tenga la sabiduría de saber entender dónde está el objetivo central, donde no desviarnos, donde no distraernos por una anécdota, por una frase, por un concepto mínimo. Tenemos que ir al hueso, tenemos que ir a fondo, y ahí tiene que estar toda la sociedad expresándose, recuperando, después de 12 años donde nadie se animó más a ir a hacer una denuncia porque el primero que se enteraba era el delincuente. Se perdió ese nivel de confianza y relación con la policía, con la institución policial, que debe ser claro y que tenemos que recuperar. Y eso se recupera cuando la población siente que hay fiscales que actúan, que hay comisiones policiales que están cerca, y escuchan y no escatiman ninguno de los aportes que la sociedad puede dar para una mejora del funcionamiento en lo cotidiano.

"Bajar la violencia mejora la convivencia, y para eso se requiere de una institución policial diferente y hay muy buenos policías. Hay que darles a ellos el respaldo, hay que revertir un proceso donde malos policías han llevado en muchos casos no solamente a desacreditar sino a permitir que el delito se organice de una manera creciente", denunció duramente.

Y siguió "los últimos dos años han tenido que ver con eso, una sociedad que fue perdiendo fuerza en su institución policial, en capacitación, en equipamiento, en la profesionalización, y lo fue ganando el frente con un delito que se organizó, se armó, incorporó tecnología, tiene poder económico. Es ahí donde tenemos que dar la batalla.

"El silencio no ayuda. La batalla se da con todo sobre la mesa, y en ello surgen cosas que nos gustan, por ahí surge enterarse de cosas que son desagradables, parte real y concreta de la verdad. Y esa verdad ponemos sobre la mesa es la única forma de resolverlo. Y la gente en el reclamo ayuda, porque vuelve a ocupar el lugar del control social de donde no debió retirarse nunca, de la misma manera de los lugares donde nunca debió retirarse el estado" finalizó el gobernador en diálogo exclusivo con Radio QUIERO!

Escuchá la palabra exclusiva del gobernador Perotti en Radio QUIERO! 95.3







Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar alcanza a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tienen hijos menores de 6 años; embarazadas a partir del tercer mes de gestación que perciben la asignación por embarazo; y personas con pensión por discapacidad. Por el primer hijo menor de 6 años se reciben 4.000 pesos y por el segundo 2.000. Los beneficiarios reciben un mensaje de texto por teléfono para que se presenten en un lugar determinado donde se les entrega la tarjeta, que tiene el monto de dinero acreditado.

La tarjeta no sirve para otra cosa que no sea compra de alimentos, y no se puede retirar el dinero en efectivo de cajeros, ni del banco. La tarjeta se puede utilizar para comprar cualquier alimento -menos bebidas alcohólicas- en cualquier comercio que cuente con Posnet. El tercer viernes de cada mes se acreditan automáticamente los fondos. Si en un mes no se consume toda la carga, ese dinero se suma al monto que se le acredita al mes siguiente.