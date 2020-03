Cattalini: “Perotti utiliza a jóvenes del Nueva Oportunidad como rehenes para conseguir la aprobación de la Ley de Necesidad Pública”

En el día de ayer, nos enteramos de las “aclaraciones” expresadas desde la Dirección Provincial de Inclusión Socio Productiva del Ministerio de Desarrollo provincial sobre el Nueva Oportunidad, a través de un mail que le fuera enviado a las organizaciones barriales que pertenecen al Programa donde se les señala: “la importancia de que se sancione la Ley de Necesidad Pública para contar con las herramientas que permitan definir las asignaciones presupuestarias y proyectar las políticas públicas de cara al futuro”.

Cuestionamos estas declaraciones extorsivas y también las acusaciones allí vertidas (modalidad casi diaria de una gestión que utiliza esta metodología y la amenaza como una constante) para insistir en la importancia social de este Programa, en la situación angustiante que viven pibas y pibes, especialmente de aquellos que no cobran desde noviembre y ven como se dilata la renovación de sus proyectos. El Nueva Oportunidad es la concreción de trabajo genuino para casi 18 mil jóvenes de la provincia que no merecen ser rehenes políticos de un gobierno que no avanza en políticas públicas ni manifiesta cuáles son sus prioridades.

Es insólito que desde el gobierno provincial se les diga a las organizaciones que van a tener un Plan de trabajo cuando terminen de “procesar la información” cuando hace cuatro meses que gobiernan sumado a seis meses de transición.

El Programa Nueva Oportunidad, permitió que 17.745 jóvenes de entre 16 y 30 años, de 28 localidades, sin empleo ni formación, fueran contenidos en sus propios barrios a través de la capacitación en oficios y la concreción de proyectos productivos que ya tienen sus partidas asignadas para ser ejecutadas en el presupuesto 2020. Es falso que se necesite de la sanción de la Ley de Necesidad Pública para darle continuidad.