La Defensoría del Pueblo de Santa Fe inauguró una nueva oficina de atención

Durante el acto inaugural, Lamberto señaló que “si bien la institución surgió con la tarea de controlar los actos u omisiones del estado provincial, con el devenir de los años ya no hay competencia que no se le reconozca, sea en materia de servicios públicos, previsionales, obras sociales, entidades financieras, sean entes públicos como privados”, y amplió: “Uno de los objetivos de mi gestión fue cubrir todo el territorio santafesino por lo que a las sedes también las fortalecemos con lo que es la oficina móvil con la que cubrimos más de 150 localidades de la provincia”.

En Radio QUIERO! 95.3, en diálogo con Lalo Monje en el programa "Subí que te llevo", Georgina Caffi, la titular de la repartición en Casilda, indicó que "la oficina estará abierta de lunes a viernes, de 8 a 13 horas y la impronta que le queremos dar es que realmente sea un lugar que le sirva al vecino como debe ser. Incluso tenemos pensado trasladarnos, ya que somos tres personas y tenemos la posibilidad de que no se cierran las puertas de la oficina, y poder estar en las vecinales un día a la semana, y al ser departamental también vamos a estar recorriendo el departamento, no es que vamos a estar siempre los tres en la oficina".

Y agregó que "si bien la Defensoría ya tuvo otros delegados en otros años, creo que nunca con la impronta de una oficina propia como en este caso. Debemos tener en cuenta que la Defensoría del Pueblo es autónoma, en realidad no es dependiente del Ejecutivo, tiene sus propias directivas y normativas, nosotros respondemos al Defensor Oficial que es el Dr. Raúl Lamberto".

"Es bueno tener una cierta cierta independencia, de que no se maneje dentro del mismo ámbito municipal, que justamente la función tiene que ver un poco con ir en contra, de reclamar los actos de la administración pública. Entonces, si estás adentro de la oficina, como que queda un poco incómoda esa función".

Consultada sobre la estructura de la oficina, contó que está acompañada por Pablo Tomat y por la Dra. Constanza Danieli, por propuesta del senador Eduardo Rosconi. "Si bien sería la delegada, la encargada por así decirlo, mis dos compañeros no están a cargo mío. Nos manejamos con mucha horizontalidad, y la idea es trabajar de manera común, gestionar de la mejor manera posible, y con la mayor horizontalidad. Más allá de que pueda estar a cargo, no es que me manejo como jefe", indicó Caffi.

