Celina Arán solicitó varios informes al Ejecutivo

"Haciendo un raconto, desde el 10 de diciembre tuvimos una sesión Ordinaria y cuatro Extraordinarias, y esto lo cuento porque quién puede olvidar aquellas palabras de un concejal que decía que que no se trabajaba en el Concejo. Creo que de todos los días que hubo desde el 10 de diciembre hasta esta parte, el que realizó esas declaraciones fue el único que no concurrió a la mañana. O sea todos los días fuimos a trabajar, seguro, seguro, aparte de otros compañeros, estuvimos todos los días la que suscribe, más la secretaría del Concejo Vanina Zanetti, y el presidente, Walter Palanca. Estuvimos atendiendo gente, fue mucha gente durante enero a preguntar, porque fueron muchos los cambios en este traspaso que no se hizo, durante y antes del cambio de mando y que se hizo durante estos tres meses que ya pasaron, y que aún persiste el traspaso parece, porque quedan muchas cuestiones sin aclarar, sin resolver" inició la charla en Radio QUIERO! 95.3, la concejal Celina Arán.

Durante enero y febrero que no tuvimos las sesiones ordinarias, aunque sí las extraordinarias, pero una de las características de esas Sesiones es que no pueda haber "fuera del orden del día", así que todos los planteos que se hicieron de parte de los vecinos que se acercaron, les hicimos suscribir la nota correspondiente y entraron también todo durante este tiempo. Estamos a la espera de la contestación del Ejecutivo que al momento contestó solo una nota que habíamos mandado en diciembre, que era acerca del alquiler de equipos porque un vecino se había acercado al Corralón Municipal y le habían manifestado a fines de diciembre que no iba a seguir vigente el alquiler de maquinaria, que el vecino lo paga y se hace en general los sábados. A esa nota el intendente contestó que sí que estaba vigente, así que el vecino se llevó una copia y iba a concurrir ahora al corralón con la respuesta del sr intentente. Esto muestra una gran falencia en la comunicación".

Arán hizo un resumen de su labor legislativa en esta primera Sesión Ordinaria del 2020:

"Es de mencionar el pedido de un particular para que se informe acerca del cese de los servicios correspondientes a la Atención de Reclamos 147 y del Estacionamiento Medido. Como no tenemos información, remitimos nota al Intendente para que se nos informe" comenzó, y agregó que "acerca de los dictámenes de comisión, se aprobó por unanimidad, entre otros, la adhesión a la Ley Micaela (de formación en perspectiva de género para agentes del sector público) y a la Ley de Licencia por Violencia de Género.-

He solicitado al Intendente:

1.- Informe sobre el recorrido de recolección de residuos verdes y voluminosos, atento que hasta diciembre del 2019, cada barrio tenía un día asignado.-

2.- Informe sobre la intimación a la desocupación remitida por el Ejecutivo hacia las personas que estaban realizando actividades no remuneradas en la Granja Agroecológica Municipal, relacionadas con la cría de aves, producción de plantines, etc.-

3.- Informe sobre la forma de contratación de una auditoría prevista en la ordenanza de emergencia, atento la misma preve se realice por concurso de precios.-

4.- Informe acerca de las actuaciones llevadas a cabo por el Municipio ante el caso de ventas de tierras y construcciones posiblementes irregulares en la manzana 12 Nueva Roma C.-

5.- Remita decretos sobre Ley Micaela y Licencia por Violencia en particular y remita decretos en general, segun leyes nacionales y provinciales de Acceso a la Información Pública.

