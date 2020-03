Martes y miércoles paro de Municipales

Así lo confirmó el secretario general del gremio, Walter Britos, en Radio QUIERO! 95.3. Después del encuentro paritario de este miércoles, donde no hubo ninguna propuesta por parte de los Intendentes y Presidentes Comunales, los representantes de los trabajadores dispusieron la medida de fuerza.

"No hubo ni siquiera ofrecimiento" indicó Walter Britos en diálogo con Lalo Monje en "Subí que te llevo", y agregó "ni siquiera podíamos evaluar en un plenario entre los 43 sindicatos de la provincia, porque para eso necesitamos por lo menos un ofrecimiento coherente y de ahí bueno partimos de la base de ver y analizar, pero si no hay una propuesta muy difícilmente lleguemos a un acuerdo".

En la jornada de este miércoles, Intendentes, Presidentes Comunales y representantes de los trabajadores se vieron las caras por segunda vez, pero la patronal no acercó ninguna propuesta.

En el Plenario de la semana pasada, de forma unánime, se facultó a los miembros paritarios a tomar una determinación. Y la determinación es llevar adelante el paro los dos días de la semana que viene, martes y miércoles, con movilización el día martes en cuatro puntos en la provincia que van a ser Rosario, Santa Fe, Rafaela y San Javier".

Estamos a la espera de que nos podamos reunir. En el momento que ellos decidan hacer una propuesta".

Consultado sobre cuáles son los motivos por los que el Gobierno retrasa la propuesta, Britos coincide plenamente con Armando Yualé, delegado de AMSAFE en Casilda que había dicho que el Gobierno Provincial los empujaba al paro y no quería llegar a un acuerdo. Britos expresó: "Ayer discutimos de manera interna en FESTRAM de que a veces no sé si es mejor que te hagan o no la propuesta, pues sí te hace una propuesta como la que le hicieron a los docentes es muy vergonzoso".

El paro será martes y miércoles próximos, y en principio, para que los trabajadores puedan participar de la movilización a Rosario, la medida sería sin asistencia a los lugares de trabajo, aunque esto no fue confirmado aún.

"Estamos abiertos a ver si se genera algún tipo propuesta. Los intendentes tienen tiempo mañana viernes, o el lunes si quieren de hacer una propuesta".

