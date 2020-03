Omar Moya: "No hay casos de Coronavirus en Santa Fe"

Ante los diversos rumores que existen en la ciudad sobre la presencia de viajeros que habrían traído el virus a la ciudad o a la región, el Dr. Omar Moya, director del Hospital Provincial "San Carlos" desmintió y aseguró que "no existe ni un solo caso confirmado en todo el territorio de la provincia".

Omar Moya: "NO existen casos de coronavirus en Casilda"

En diálogo con Radio QUIERO! 95.3, el Dr. Omar Moya indicó que "también me ha llegado a mí, me han puesto en alerta con cada uno de esos rumores, y todos y cada uno han sido falsos".

"Hoy, a esta hora, nueve y media de la mañana del viernes, en la provincia de Santa Fe, estamos en condiciones de asegurar que no hay un solo caso de coronavirus confirmado. Si hay casos en estudio, casos sospechosos pero esos casos no se pueden tomar como caso de coronavirus hasta tanto no estén confirmados".

Y recalcó que "en Casilda no hay ningún caso sospechoso en ningún efector, tanto público como privado".

Consultado sobre otro virus que también se propaga rápidamente, aunque sin tanta cobertura mediática, el director del Hospital repasó que "en estos días tenemos en la provincia casos de dengue, como de sarampión, el tema de la rabia también, que nos está afectando en este momento, no en Casilda pero si en la localidad vecina de Sanford, pero también se están tomando todas las medidas del caso. Nos estamos preparando bastante bien. Digo bastante bien porque a mí me gustaría contar con más recursos todavía. Pero tenemos todo el material de protección para los empleados para toda la gente que esté expuesta ante algún caso sospechoso".

Y agregó que "hemos conformado un comité de epidemiología dónde está justamente una epidemióloga, un médico neumonólogo, un médico infectólogo, un generalista y un médico clínico".

Por otra parte recomendó "no entrar en pánico. El pánico siempre es un gran enemigo para esta situación. De todas formas no hay que perder el objetivo de prevenir, de estar tratando de llevar adelante y transmitir todas las medidas que pueden hacer que el virus no se presente, o retrasar su aparición, o si se presentase que sea lo más atenuado posible".

Al ser consultado sobre la situación del dengue, Moya informó que "la cantidad de casos es mayor que la del año pasado, con el agravante de que el virus que estamos teniendo es más agresivo que en los anteriores", y recordó las recomendaciones para evitar la proliferación del mosquito que es el vector que propaga el virus:

"Lo que venimos repitiendo siempre de mantener los patios limpios, descacharrar, evitar la acumalción de agua, teniendo en cuenta que los mosquitos ponen sus larvas en agua limpia".

