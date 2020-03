Volvieron los secuestros virtuales

Fabiana Lucci, una vecina de Casilda, contó lo que le sucedió en la madrugada de este martes cuando recibió una llamada de quien supuestamente era su hijo y le pedía ayuda porque le habían "roto la boca".

"Me di cuenta que no era la voz de mi hijo, y le corté y enseguida llamé a mi hijo que estaba durmiendo en otro lugar. Cuando me tranquilicé llamé al 911 y vinieron enseguida" contó Fabiana en "Subí que te llevo" en Radio QUIERO! 95.3.

"Sabemos que hubo más de 10 casos en Casilda en los últimos días. En el transcurso de la mañana voy a ir a hacer la denuncia" indicó y agregó que a varios vecinos, de la zona donde vive, les pasó lo mismo: "Nos llamó la atención que muchos casos se dieran en una zona cercana. No sabemos si los eligen al boleo o hay otra cosa".

Escuchá el testimonio de Fabiana:







Otro de los casos que pudimos conocer se trató de una mujer de más de 80 años, que recibe el llamado de una mujer que supuestamente era su sobrina y le pedía dinero para poder afrontar un pago de forma urgente. La casildense no la reconoció y le cortó la comunicación por lo que tampoco pudieron sacarle nada.

PREVENCIÓN:

En caso de recibir ese tipo de llamadas telefónicas se recomienda:

>> No brindar ninguna información personal, de un familiar, de actividades que se realicen o de los bienes que se posean.

>> Advertir a los niños en el caso de que éstos acostumbren a atender el teléfono, para que no den esa información a desconocidos.

>> Más allá de cualquier amenaza que se pueda recibir por teléfono, cortar inmediatamente la comunicación, tratando en lo posible, de anotar el número de teléfono desde el cual lo han llamado.

>> En caso de no poder anotar el número, o si llaman desde un número desconocido, cortar de todos modos la comunicación telefónica.

>> Tratar de ubicar a sus familiares. Si no puede hacerlo comuníquese con otras personas que puedan a su vez ayudarlo a contactarse.

>> Contactar inmediatamente a la policía a través del 911 o los números de la comisaría local.

SECUESTRO VIRTUAL

Se llama secuestro virtual al accionar delictivo por medio del cual un delincuente, a través de un llamado telefónico en el que dice tener secuestrada a una persona, trata de obtener dinero o cosas de valor (códigos de tarjetas telefónicas, por ejemplo) por parte de un familiar y/o conocido de la persona presuntamente secuestrada.

En general, esta práctica se inicia con una llamada telefónica -puede ser a un celular o a un teléfono fijo- y comunican que “ha ocurrido un accidente de tránsito y que una de las víctimas tenía entre sus pertenencias el número al que está llamando”; que “lo deben llevar al hospital y necesitan sus datos” o que “ha ingresado de urgencia a un hospital y necesitan corroborar sus datos”. Quienes llaman pueden identificarse como personal policial o del hospital.

Aprovechando la preocupación y la desesperación que generan este tipo de llamadas, intentan obtener más datos sobre la familia o los bienes personales de quien ha atendido el teléfono. En otros casos, quien llama puede poseer ya esa información y la utiliza para hacer más creíble su relato.

Luego, quien llama suele decir directamente que se trata de un secuestro y solicita un rescate. En ocasiones es posible que corten y vuelvan a llamar; sobre todo cuando llamaron en primer lugar a un teléfono fijo. Asimismo, algunas veces suelen hacer hablar a una persona que se hace pasar por el familiar o conocido presuntamente secuestrado y que solicita ayuda llorando.

En algunos casos, a quienes reciben esas llamadas telefónicas se les pide que compren una cierta cantidad de tarjetas telefónicas para celulares y que les pasen por teléfono las claves de las mismas