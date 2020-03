Paro de Municipales: Alto acatamiento

"La conciliación obligatoria generó un malestar muy grande. Todavía no sabemos de donde viene el pedido, porque los miembros paritarios dicen que ellos no pidieron la conciliación. Pero alguien la pidió. Y nos cayó por sorpresa en las horas previas a una reunión que teníamos programada para las tres de la tarde del lunes" expresó Walter Britos en Radio QUIERO! 95.3.

"Decidimos no acatarla, no por capricho, sino porque apostamos al diálogo y a la reunión que teníamos a las tres de la tarde. Decidimos rechazarla y esperar la reunión que no se terminó haciendo porque los intendentes estaban sorprendidos por el pedido de conciliación" agregó el sindicalista.

Y siguió: "La conciliación puede pedirse en medio de un conflicto donde hubo una oferta salarial y un rechazo por parte de los trabajadores, pero acá todavía no hubo oferta, por eso entendemos que el dictado de la conciliación está mal".

"El paro se está llevando adelante con un alto acatamiento en toda la provincia, sin asistencia a los lugares de trabajo. Ya el viernes habíamos anunciado que suspendíamos las marchas, teniendo en cuenta todo lo que pasa con el coronavirus y para evitar el aglomeramiento de gente" contó Britos.

"Hemos dispuesto que el Municipio podrá contar con los trabajadores que necesite ante esta situación de salud pública, sea para controlar los bares, supermercados, o algo que tenga que ver con el control urbano. eso está garantizado".

Consultado sobre el futuro del conflicto, Britos indicó que "esperamos que antes del fin de semana los paritarios nos convoquen a alguna reunión y nos hagan una oferta salarial".

Escuchá la nota completa: