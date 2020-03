Un joven se ofrece a hacer mandados a adultos mayores

Se llama Maxi Arias y a través de la red social Facebook hizo público el ofrecimiento de colaborar en que los adultos mayores se cuiden y no haga las compras. Las hace él y las alcanza a la casa de quien lo solicite. Ejemplo a imitar.

En tiempos de crisis la solidaridad surge del pueblo, del ciudadano de a pie, del vecino. Y este es el caso de Damián Maximiliano Arias, conocido en barrio Nueva Roma como "Maxi", quien desde siempre estuvo a disposición de quien lo necesite para dar una mano.

En esta ocasión, y con el virus Covid 19 como una gran amenaza, Maxi propuso ser quien colabore con los adultos mayores que necesiten quedarse dentro de su casa, al ser factor de riesgo, y hacer él mismo las compras que estas personas necesiten.

En "Subí que te llevo", Maxi dialogó con Lalo Monje y contó el comienzo de la iniciativa: "Lo charlamos con mi esposa y a ella se le ocurrió la idea. Salimos a hacer mandados y vimos que muchos adultos mayores estaban haciendo mandados y en bicicleta. Y viendo esta situación a ella se le ocurrió dar una mano. Y bueno, hice la publicación en Facebook y nos empezaron a llamar".

La publicación decía:

Muy buenas.

Solo para los Ciudadanos de Casilda.

Solo para las personas mayores.

Me ofresco para hacerle los mandados y de esta manera se cuiden y no salgan de sus hogares .

No lo hago por interes economico.Solo para ayudar.

Esto quiere decir que lo hago en forma gratuita.

Solo pasenme sus direcciones en priv. O al wapp 3464 556808.

Obvio que tengo mi trabajo y esto quiere decir que los mandados los hago despues de termine mi horario laboral.

Desde ya Saludos. Espero poder ayudar a quien lo necesite estoy a su entera disposición.

Maxi contó que "ayer salí bajo la lluvia a hacer un par de mandados. Y estamos dispuestos a dar una mano. 3464556808. Me mandan un whatsapp con lo que necesitan y la dirección, paso a comprar y se lo llevo a la casa. Seguramente otra gente se contagiará porque somos muy solidarios en Casilda".

Escuchá la nota: