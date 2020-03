Balean una vivienda en barrio Barracas

Una bala ingresó por la ventana, y pasó muy cerca de la hija y la esposa de Diego. Hubo dos impactos más en el Fiat Duna de la familia que se encontraba estacionado fuera de la casa, y también alguno en el frente de la propiedad.

Diego forma parte de la comisión directiva del Sindicato de Camioneros que dirige Juan Chulich y que forma parte de la línea de Hugo Moyano.

“Esta es la única razón por la que me pudo haber pasado esto. No tengo problemas con nadie. Todo el mundo me conoce y sabe que es así. Esto tiene que ver con mi actividad sindical”.

"Mi hija y mi mujer se salvaron de milagro. Ellas estaban preparando la cena y la bala que entró les pasó por el medio. Podría haber sido una masacre" contó en diálogo con Lalo Monje en Radio QUIERO! 95.3.

Consultado sobre la actuación policial, Gimenez indicó que vinieron rápido, no tengo más que palabras de agradecimiento por como se comportaron todos, la Científica, el Comando, todos, y la jefa de la departamental que enseguida pusieron una custodia en la puerta de mi casa”.

Escuchá el relato del hecho: