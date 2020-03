Julia Barison: "Está perfecto lo que están haciendo Argentina"

Julia Barisón es Licenciada en Biotecnología, hace 10 años que viajó a San Pablo a hacer el doctorado y se quedó trabajando en Brasil. Desde su casa en Curitiba, en el sur del país vecino, Julia charló con Lalo Monje en "Subí que te llevo" por Radio QUIERO 95.3, y contó la situación que viven ante la pandemia del coronavirus.

"Desgraciadamente las cosas están complicadas. Igualmente en relación a los contagios, a las transmisiones, estaba dentro de lo previsto, pero manteniendo todos los cuidados que piden desde el Ministerio de Salud, desde los gobiernos, principalmente de los estados. Aquí en Brasil tenemos la división por Estados, no en provincias y bueno las principales recomendaciones y sugerencias están viniendo de ahí" comenzó narrando la casildense.

"El principal problema que tenemos es la falta de consenso en todo Brasil. No quiero ahondar mucho en temas políticos para no generar controversias, pero ayer Bolsonaro habló y pidió que se termine con todo este aislamiento social, que las clases vuelvan a dictarse. Está generando mucha confusión en la gente. Por suerte todas las medidas se están manteniendo, aislamiento en la casa, hay muy poca actividad en nuestra ciudad, no hay clases, no hay cine, shopping, comercio. Nosotros estamos trabajando desde casa, siguiendo principalmente las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud y de la gente que está en el frente de combate a todo esto" agregó.

Sobre su vida en Brasil, Julia contó que "este año van a ser 10 años que estoy acá. Nosotros vivimos 6 años en San Pablo y ya van a ser 4 que estamos aquí en Curitiba. Yo estudié Biotecnología en Rosario y vine a hacer mi doctorado en Ciencias en la Universidad de San Pablo. Estuvimos en San Pablo durante 6 años y luego nos vinimos a Curitiba. Trabajo como investigadora posdoc en la Fio Cruz, en la sede aquí en Paraná. Fio Cruz es uno de los centros de investigación del Ministerio de Salud de Brasil y trabajo como investigadora aquí".

"Primero trabajé en el área de Bioquímica, cuando hice el doctorado trabaje con enfermedad de chagas y trabajaba con trypanosoma cruzi, estudiando como el parásito funciona, como es un metabolismo, en fin cosas más específicas. Y hoy aquí en Curitiba, sigo en Bioquímica pero más aplicada al estudio de células madre" agregó.

Antes de finalizar, Julia dejó dos claros mensajes a tener en cuenta en el futuro inmediato:

"Quiero pedir, desde mi lugar de científica que apoya la ciencia, en estos momentos de crisis que estamos viviendo vemos cómo es importante tener una estructura científica que pueda responder a este tipo de emergencias. Entonces, por favor apoyemos a la ciencia. Cuando pase este momento, y va a pasar, sigamos apoyando a los científicos. Nuestra arma hoy, son los científicos".

"Aguanten, firmes, quédense en casa por favor, cuídense mucho. Hoy la principal medida es el aislamiento, es la cuarentena, hay que estar tranquilos que lo que está haciendo Argentina, aquí en Brasil está siendo envidiado" cerró.

Escuchá la nota completa: