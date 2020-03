La Defensoría del Pueblo recibió más de 950 planteos en la primera semana de atención a través de medios digitales por el aislamiento

Entre el 20 y el 27 de marzo, en la primera semana de atención solo a través de medios digitales debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Defensoría del Pueblo recibió y gestionó 952 planteos y consultas a través de los diversos canales a disposición de la ciudadanía. Los temas son variados, pero predominaron consultas vinculadas con la atención en salud en medio de la pandemia de Covid 19, deficiencias en la prestación de servicios y consultas respecto de la imposibilidad de tramitar ante organismos nacionales los programas destinados a paliar la situación de familias apremiadas por las consecuencias de la emergencia sanitaria.

La institución recibió numerosas consultas respecto de clínicas que no respondían el teléfono y cómo gestionar la situación en el marco actual. También vinculadas con farmacias que no atienden y pedidos a Iapos por medicamentos que no son entregados. Y con obras sociales que no daban respuesta inmediata o tenían colapsadas sus líneas telefónicas. Además, se denunciaron incumplimientos por parte del Estado provincial del pago correspondiente al programa de celiaquía.

Asimismo, muchos santafesinos se contactaron con la institución por cuestiones de defensa al consumidor. Se destacan en este punto los planteos por la deficiente o nula prestación de servicios, como telefonía celular, internet, cable y falta de recolección de basura. A ello se suman planteos por incrementos de los servicios o de alguno de los conceptos de ellos. También se recepcionaron consultas por cuestiones vinculadas a alquileres.

Fueron importantes, además, las consultas recibidas por la imposibilidad de muchas personas de cobrar sus haberes ante la falta de atención física en los bancos. Y de ciudadanos que pretendían tramitar el Ingreso Familiar de Emergencia dispuesto por el Estado nacional y no pudieron ingresar a la web de Ansés ni contactarse con el organismo nacional. Hubo, asimismo, presentaciones vinculadas con reprogramación de viajes o reembolsos de importes de pasajes, viajeros que debían llegar a Santa Fe y, a causa de cambios de vuelos o pasajes desde las empresas, quedaban sujetos a modificaciones imprevistas y varados en su lugar de destino sin respuestas y consultas por precios elevados y/o faltantes de alimentos o elementos de higiene.

Por otro lado, se recibieron denuncias por incumplimiento de cuarentena que fueron derivados al órgano correspondiente y de vecinos que asistían a locales (principalmente supermercados y edificios) y relataban que los empleados no cumplían con los requisitos de protección (barbijo, guantes y alcohol, entre otros) por negligencia de sus empleadores. Asimismo, existieron muchas preguntas respecto de los alcances de las medidas restrictivas del aislamiento y, en algunos casos, por negativa de empleadores a otorgar días de licencias para cuidar niños o familiares enfermos.

Al mismo tiempo, en el marco de la Federación de Organizaciones Sociales (FOS), de la que la Defensoría del Pueblo forma parte y es coordinadora, la institución ha gestionado hasta el momento 300 pedidos de alimento, trámites que se suman a los planteos recibidos por medios digitales y mencionados arriba.

También los centros de Asistencia a la Víctima que funcionan dentro de la Defensoría del Pueblo continuaron recibiendo consultas y con el seguimiento de los casos que ya venían trabajando, siempre respetando el aislamiento dispuesto por el Estado nacional. Además de la recepción de planteos vinculados con violencias y asesoramiento psicólogo, se destaca en este aspecto la gestión que se realizó ante el Poder Judicial de la provincia y que derivó en la resolución que dispone que las medidas cautelares de protección adoptadas por tribunales y juzgados de Familia en casos de violencia de género se mantendrán durante todo el plazo que dure el aislamiento obligatorio y el receso en la Justicia santafesina sin necesidad de renovación o prórroga.

Aunque por razones obvias debieron suspenderse todas las mediaciones dispuestas por el Centro de Mediación de la institución, este organismo mantuvo contactos con la Fundación Emperador, que nuclea a familias de electrodependientes, para ponerse a disposición ante cualquier necesidad que les pudiera surgir.

Del total de los casos recibidos, 308 corresponden a las 35 delegaciones que la Defensoría del Pueblo tiene en localidades del interior de la provincia y que también están funcionando en la modalidad de teletrabajo. Las presentaciones fueron, en general, de las mismas temáticas que en las sedes principales, sumando cuestiones vinculadas a municipios o comunas locales y también a cooperativas que brindan servicios en esas localidades. También hubo numerosos pedidos de asesoramiento respecto del aislamiento social y sus alcances. Y en muchas de ellas se montó, desde las oficinas de la defensoría, un sistema de mensajería para mantener informados a los ciudadanos de las medidas adoptadas por los estamentos del Estado en el marco de la situación de emergencia.

En muchos de los casos recibidos tanto en las sedes como en las delegaciones se debió gestionar con organismos estatales correspondientes o con empresas privadas para la resolución de los problemas. Que en casi el 90 por ciento de los casos fueron resueltos satisfactoriamente. En otros casos la gestión se finalizó con asesoramientos. Cabe destacar que, aunque las condiciones no son las mismas, se procuró mantener la misma calidad de escucha y contención que la brindada personalmente.

Finalmente, es de subrayarse el gesto que tuvieron ciudadanos de la provincia para ponerse a disposición, dentro de sus posibilidades o herramientas, para contribuir con la situación, por ejemplo ofreciendo equipos 3D o máquinas de coser para la confección de máscaras o autos particulares para traslados.

