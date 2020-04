“Creo que todos estamos conscientes del rol esencial que ocupan en esta crisis sanitaria global los médicos y todos los profesionales de la salud que día a día lidian con esta enfermedad”, expresó el jefe de la bancada radical al momento de presentar el proyecto.

“Si bien no son los únicos, están en la trinchera peleando una lucha en la que quedan cotidianamente en peligro de contagio. Muchos de ellos son profesionales autónomos lo que los deja en una situación difícil ante esta posibilidad”, detalló el legislador.

La iniciativa propone crear un sistema que permita por medio de subsidios personales u otra metodología asistir económicamente a los profesionales de la salud que, siendo autónomos, contraigan Coronavirus cumpliendo sus funciones sanitarias. Si bien la responsabilidad de dicho programa estará bajo la órbita del Ministerio de Salud provincial, la conformación del mismo, y su coordinación, la tendrán a su cargo la Caja de Seguridad Social para los profesionales del Arte de Curar, los Colegios profesionales correspondientes y todas aquellas entidades que forman la red de salud pública y privada de la Provincia de Santa Fe.

“La pandemia y su consecuencia de aislamiento social, preventivo y obligatorio, está creando problemas económicos a todas aquellas familias en las que sus integrantes no pueden trabajar producto de dichas circunstancias, por lo que es necesario generar todas las medidas que puedan mitigar estas complejidades priorizando a los sectores más vulnerables”, indica el proyecto presentado, que más adelante añade: “Entendemos que la situación de los profesionales de la salud es especial, tanto por su particular nivel de exposición al virus, como por el hecho de que, sin ellos, no hay combate a la enfermedad posible”.

“El sistema de salud de la provincia de Santa Fe es un ejemplo a nivel nacional desde hace años. Los profesionales que lo integran son el motor de ese sistema. Cuidar a quienes nos cuidan, protegerlos y permitir que trabajen tranquilos en esta crisis demostraría que continuamos jerarquizando ese sistema y a quienes lo hacen posible”, enfatizó Pullaro.