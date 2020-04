Walter Palanca: “Si hacemos siempre lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes”

En diálogo con Lalo Monje, en Radio QUIERO! 95.3, el presidente del Concejo Municipal, Walter Palanca, manifestó su total apoyo a los trabajadores de Gherardi e indicó “antes que nada, aclarar que yo creo que el personal de Gherardi debe cobrar su salario. Han trabajado y debe cobrar por lo que trabajaron, pero también creo que debe abrirse el juego al resto de las industrias y comercios de la ciudad”

En otro párrafo agregó que “se pudo visualizar el tema y eso es muy positivo, y se instaló el debate. Eso ya es muy importante”.

“Desde mi punto de vista la situación me parece irregular. No me da tranquilidad cambiar plata fresca, por valores que yo desconozco si tienen garantía o no” enfatizó Palanca.

Y agregó: “Creo que hay otras formas de poder auxiliar a quienes lo necesiten. El Municipio debe contar con herramientas para subsanar algunos inconvenientes, no solo de Gherardi, sino de otras industrias, pymes y profesionales que pueden estar con esta situación, por esta pandemia y la cuarentena que nos obliga a parar nuestras actividades con consecuencias económicas importantes”.

Y se preguntó: “Qué va a pasar cuando esta forma de pago se siga sosteniendo el mes que viene, y el próximo, y el otro?, ¿Todos los concejales van a seguir manteniendo su forma de pensar y van a acompañar este mecanismo para ayudar a la empresa?”

Sobre la cuestión de fondo, el presidente del órgano legislativo local reflexionó: “Me da la sensación que hay cierta dejadez por parte algunos empresarios, que no les importa mucho lo que les pase a sus empleados y trata que el conflicto se arme en otro lado y no con ellos mismos. Me parece que el conflicto no se debe dar en el Concejo”.

“Creo que esto viene desde hace años, y que si seguimos haciendo lo mismo no podemos esperar resultados diferentes. Qué hacemos con esos valores? Se los vamos a dar a proveedores que hace mucho están esperando cobrar? Les vamos a dar valores que no sabemos qué garantía tienen? Que no sabemos si los van a poder cobrar? Cuando la plata líquida se la estoy dando a una empresa que no enfrenta sus responsabilidades como corresponde”.

“Estas cosas no van. Hay que empezar a tratarlas de fondo” recalcó.

“Si tengo dinero para encarar este tipo de cosas, me da la pauta que tengo el dinero para poder hacer lo que me compete directamente. Es decir que si puedo cambiar estos cheques es porque tengo el dinero necesario para poder enfrentar todas mis obligaciones, todos los servicios como corresponde” agregó, dejando entrever que la deuda denunciada tantas veces por el Ejecutivo no sería tal como la cuentan a los cuatro vientos.

Para finalizar indicó que “no podemos salir de la situación de esta manera sin atacar la cuestión de fondo”.

