Lorena Moriconi nominada a los premios Cóndor de Plata

Lorena Moriconi se dedica al cine desde que culminó la escuela secundaria en “la Normal” y viajó para estudiar a la ciudad de Buenos Aires. En la actualidad se dedica por completo al montaje, la etapa final del armado de la película. “El trabajo me encanta y por ahora es lo que quiero hacer. Así que por lo pronto no habrá película propia. Me hace muy bien trabajar en esto, y lo hago desde mi casa, así que esta situación no me ha modificado desde el punto de vista laboral. Si me modificó en otros aspectos de la vida” comentó Loli en “Subí que te llevo” el programa que conduce Lalo Monje de lunes a viernes, de 9 a 12, por Radio QUIERO! 95.3.

“Tenemos la satisfacción de haber sido nominados en varios rubros. Aún no sabemos cuándo será la fecha de entrega de los premios, pero ya estamos felices de estar nominados” agregó la casildense.

“La película la hice hace dos años, en 2018. Se estrenó el año pasado, por eso está nominada este año, porque la Asociación premia, a principios de año, las producciones estrenadas el año anterior” contó.

Consultada sobre su presente laboral, indicó que “no me puedo quejar. Tengo mucha continuidad, que es algo muy buscado en la actualidad. Estoy terminando una película en estos días, y ya empezando otra que todavía no tiene el título definido”.

Breve historia del planeta verde

La película está nominada a los premios Cóndor de Plata como mejor Película de Ficción, y también están nominados Santiago Loza como Mejor, Romina Escobar como Revelación Femenina, Santiago Loza como Mejor Guión Original; Iair Michel Attias y Lorena Moriconi como Mejor Montaje; y a Tiago Bello y Nahuel Palenque como Mejor Sonido.

Para esta entrega se evaluaron un total de 223 películas argentinas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 en el circuito comercial y alternativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina, integrada en la actualidad por 67 miembros de medios gráficos, audiovisuales, radiales y digitales, fue fundada en 1942 y, desde entonces, desarrolló una actividad constante en la difusión y fortalecimiento del cine nacional, ya que desde el mismo año de su fundación entrega los Premios Cóndor de Plata, el galardón con mayor continuidad dentro del cine argentino.

En la primera ceremonia de premiación resultó galardonada como Mejor Película La guerra gaucha de Lucas Demare, en tanto en la última entrega el Premio Cóndor de Plata coronó a El Ángel de Luis Ortega como mejor ficción.

La 68 Edición de los Cóndor de Plata se llevará a cabo en el CC25 de Mayo con transmisión en vivo de la Televisión Pública Argentina en fecha a definir debido a la situación sanitaria que es de público conocimiento.

Escuchá a Lorena Moriconi: