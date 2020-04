Marcos Dichiara cumplió el sueño del disco propio

Desde muy pequeño, Marcos Dichiara soñaba con cantar. Con el correr de los años ese sueño se fue haciendo realidad. Comenzó acompañado por los músicos del Grupo Pirámide, luego formó su propia banda que se llamó “Corazón de León”, y ahora llegó el turno de cumplir el sueño del disco propio.

En este camino conoció a Germán Andrés, quien lo vinculó con Adrián Forni del estudio donde graban los mismísimos Palmeras, y allí fue donde el Grupo Trinidad grabó la música de todos los temas, entre los que se incluyen dos del casildense Adrián Rigonelli. Marcos le puso la voz a esa producción y ya armó su nueva banda que lleva el nombre “Tu Conexión”, debido a que el animador será Ismael López, conductor del programa “Conexión” de FM Amistad.

En diálogo con Lalo Monje, en Radio QUIERO! 95.3, Marcos Dichiara expresó toda su felicidad por alcanzar un nuevo sueño en su carrera musical: “Lo empezamos a grabar en octubre y noviembre del año pasado y finalmente salió. Es una pena no poder salir a tocar y presentarlo con la gente, pero por lo menos lo tenemos en nuestras manos”

“El disco lo podés encontrar en YouTube, en Spotify, y en todas las plataformas. Me gustaría que todos lo escuchen y me digan qué les parece. La crítica siempre viene bien. Es un nuevo estilo, los temas no están al tono de voz mío, porque me acoplé al proyecto que ya estaba en marcha, pero el próximo lo haremos ya pensando más en la voz” contó Marcos.

Para finalizar, reflexionó sobre la situación sanitaria del país y pidió que “este tiempo que estamos aislados lo usemos para descansar, para estar mas con nuestros seres queridos, y ojalá que esto pase pronto para volver a reunirnos”.

Escuchá la nota completa: