Abogados de la provincia reclaman la apertura de Juzgados

Desde San Javier, Esperanza, San Justo, Venado Tuerto, San Jorge, San Lorenzo, Cañada de Gómez, Casilda, Villa Constitución, Firmat, Melincué, Rufino, Calchaquí, Florencia, Villa Ocampo y otras localidades ubicadas a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe, abogados coinciden en que desde el inicio de la cuarentena por coronavirus los juzgados de dichos pueblos y ciudades permanecen cerrados -sólo hay guardias mínimas del MPA- y piden que, al menos, se establezcan servicios esenciales con un juez y un secretario.



Lo mismo ratificaron los presidentes de los Colegios de Abogados de Santa Fe, Andrés Abramovich; Rosario, Carlos Ensink; Venado Tuerto, Alberto Turcatto; Reconquista, José Luis Pagano; y Rafaela, Enrique Soffietti.

Pero mientras esto ocurre a lo largo y ancho de todo el territorio santafesino, el Colegio de Magistrados de Santa Fe (que nuclea a los jueces) y el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia describen otra realidad a través de contundentes comunicados en los que se niegan estos inconvenientes.

"Resulta equivocado hablar de un cierre del Poder Judicial, sino que por el contrario, la Corte Provincial, atendiendo a la normas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, dispuso un receso con órganos jurisdiccionales de turno para asegurar la prestación del servicio de Justicia. Y a la vez, se dispuso que los magistrados continuaran trabajando en el dictado de sentencias, resultando verdaderamente inexplicable que alguien pudiera razonablemente aseverar lo contrario", afirma un comunicado emitido por los jueces durante la tarde de este jueves.

El vicepresidente del Colegio de Magistrados, Gustavo Salvador, dijo en Rosario: “De ninguna manera está paralizado -el servicio de Justicia- sino que, por el contrario, a través de la reglamentación específica dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional y en consonancia con dicha disposición por el órgano político del Poder Judicial, en este caso la Corte Suprema de Justicia, está funcionando en un esquema de emergencia con guardias donde desde todos los fueros que conforman el aspecto en que los operadores de Justicia prestamos nuestro servicio estamos garantizando la cobertura de los derechos y garantías de todos los ciudadanos”.

El Sindicato de Judiciales también se hizo escuchar. En un comunicado el gremio habla de "versiones periodísticas que pretenden cuanto menos desinformar a la población" y afirma que desde distintos sectores "se le requiere al Poder Judicial la vuelta a la normalidad de las actividades". Sin embargo, esto nunca sucedió, ya que los cinco Colegios de Abogados de la Provincia de Santa Fe solicitaron al presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, que se aseguren guardias mínimas en las localidades del interior en materia Civil, Comercial, Laboral, Familia y pequeñas causas. Desde el inicio de la cuarentena, sólo funcionar guardias en materia Penal, a cargo de fiscales del Ministerio Público de la Acusación.

Desde San Javier, el corresponsal de Aire de Santa Fe, Francisco Ruifernández, informó que los Tribunales de esa ciudad estaban cerrados desde el inicio de la cuarentena por coronavirus. Y este jueves, en el programa Creo que se emite cada primera mañana, la abogada Luciana Engler, de dicha localidad, ratificó que el Juzgado de Circuito y el Juzgado de Distrito permanecen cerrados desde el inicio de la cuarentena: "Nuestros clientes nos preguntas sobre la situación de sus causas. Y no entienden cuando les explicamos que todo está parado. Las guardias mínimas sólo se prestan en las principales ciudades, como Santa Fe, Rosario o Reconquista. Pero nosotros no tenemos ni siquiera eso. Tampoco podríamos ir a Santa Fe a continuar con nuestras causas porque deben ser tramitadas en cada localidad. Y aunque se nos permita hacerlo, los expedientes están bajo llave en los Juzgados de San Javier".

Frente a la contundencia de los comunicados del Colegio de Magistrados y del Sindicato de Judiciales, Aire Digital se contactó con abogados de toda la provincia de Santa Fe para conocer en detalles la situación que atraviesa el servicio de Justicia.

Desde la ciudad de San Justo, la abogada Patricia Marchetto aseguró: "Tenemos los mismos problemas que en San Javier. Se plantean situaciones muy delicadas, como por ejemplo frente a casos de violencia familiar. Desde la Policía, la responsable de la Comisaría de la Mujer no tiene un juez que le firme una orden de restricción. Como la ciudad es relativamente chica, la Policía va al domicilio donde se plantea el problema y trata de establecer alguna medida de distancia. Sin orden de un juez, no pueden sacar a nadie por la fuerza de una casa. Y si les dicen que se vayan a otro lado, les responden que no pueden porque están en cuarentena".

Desde San Justo, el senador Rodrigo Borla se sumó al pedido de los abogados y de la comunidad y solicitó formalmente que se garanticen los servicios de Justicia en su departamento.

Tan delicada es la situación, que le 8 de abril pasado el senador del departamento, Rodrigo Borla, solicitó formalmente a través de un proyecto de comunicación "que se arbitren los medios necesarios ante la Corte Suprema de Justicia para que analice la situación y evalúe la posibilidad de que todos los juzgados puedan prestar guardias mínimas a fin de garantizar el debido servicio de Justicia en el marco de la emergencia sanitaria declarada".

La abogada de San Justo explicó que para iniciar cualquier trámite judicial deben trasladarse a la ciudad de Santa Fe. Un contrasentido en medio de la cuarentena.

Desde Esperanza, el abogado Horacio Cursack coincidió en que tampoco funcionan los juzgados de Circuito y Distrito de esa ciudad. "Los juzgados siguen cerrados, no se puede presentar ningún escrito. Algunos abogados se fueron a Santa Fe, pero cuando llegan les dicen que no tienen el expediente porque está en Esperanza".

"Los expedientes están todos digitalizados. Pero en la Justicia de Santa Fe no existe todavía la firma digital, que sí funciona en la Justicia Federal. Al menos podrían arbitrar algún medio para registrar las firmas de los abogados y que nos permita mandar los escritos por mail a los juzgados. Que trabajen a puerta cerrad, con menos gente. Pero nada de esto sucede. Hay familias encerradas con un chico que necesita alimentos y no recibe la cuota, hay gente que está recibiendo maltrato físico o físico, hay personas despedidas que necesitan cobrar. No sólo existen cuestiones de vida o muerte en la Justicia Penal", advirtió.

Lo mismo ocurre en toda la provincia

El presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Carlos Ensik, dijo que la misma situación se repite en localidades como San Lorenzo, Cañada de Gómez, Casilda y Villa Constitución. "En todas las delegaciones están cerrados los Tribunales. Trabajan igual que durante la feria de julio y enero, cuando los abogados y los ciudadanos deben viajar hasta Rosario para hacer cualquier presentación. Pero el expediente físico está, por ejemplo, en San Lorenzo, y ningún juez dictamina nada sin el expediente en mano".

"No pedimos que vuelva a todo a la normalidad. Reclamamos que en la medida de lo posible se instrumente lo necesario para que funcionen algunos aspectos de la Justicia porque hay una imposibilidad de acceso a la Justicia. Está todo cerrado en el interior y el Poder Judicial de Santa Fe no tiene un sistema acorde para trabajar online. La Justicia federal sí lo tiene y hoy esos jueces trabajan normalmente desde sus casas", agregó.

Ensik remarcó que "desde 2015 insistimos en que se avance en la firma digital, pero no nos escucharon. Con la pandemia te dicen quedate en tu casa, pero la Justicia de Santa Fe te pide que viajes a Rosario".

Según el presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, Andrés Abramovich, se vienen haciendo estos planteos, pero "la incertidumbre se incrementa a partir de la extensión de la cuarentena. Nadie pide actividad plena. Pero sí que se garanticen derechos básicos de Justicia a las personas que viven en gran parte de la provincia de Santa Fe y que hoy no los tienen".

Desde Venado Tuerto, el presidente del Colegio de Abogados, Alberto Turcatto, dijo a Aire Digital: "Estamos en la misma situación. Tenemos muy buen diálogo con la Presidencia de la Cámara, pero en lo objetivo el problema está más arriba. Tiene que ver con una resolución de la Corte. Firmat, Melincué y Rufino tienen un juzgado de fuero pleno… pero está cerrado y la guardia funciona en Venado. El problema también será el día después, porque con semejante atraso cuando esto se libere será un caos por el ingreso de causas, de gente, de expedientes, de escritos".

El presidente del Colegio de Abogados de Reconquista, Julio César Pagano, explicó: "Tenemos una circunscripción que va desde Calchaquí, a 150 km de Reconquista, a Florencia, a 140 km. O Vera, a 70 km, Las Toscas, 100 km y Villa Ocampo, 80 km. En esas ciudades debería haber un juzgado con guardias mínimas, como en Reconquista, pero hoy todo está cerrado. Solamente funcionan guardias del MPA".

"Sabemos que en la Presidencia de la Cámara hay preocupación. Pedimos una primera apertura. Que por lo menos vaya el juez y un secretario a juzgados como los de Villa Ocampo o Vera", resaltó.

"¿Qué hacemos con la empleada doméstica que no puede trabajar, si el exmarido no le deposita la cuota alimentaria para su hijo y no tiene cómo reclamar...?", Enrique Soffietti, presidente del Colegio de Abogados de Rafaela.

Aire Digital también se contactó con el presidente del Colegio de Abogados de Rafaela, Enrique Soffietti, para saber si la situación es similar a la que describen abogados del resto de la provincia o coincide con lo que plantean en sus comunicados el Colegio de Magistrados y el Sindicato de Judiciales.

"Fuera de Rafaela, ningún juzgado mantiene guardias mínimas para temas urgentes. Incluso desde Sunchales deben venir a Rafaela, pero es un problema porque la policía te detiene en la ruta. Recordemos que los abogados no están exceptuados de cumplir con la cuarentena. Es un contrasentido. No pedimos que reabran la actividad de manera plena, no queremos que un diabético o una persona mayor vaya a trabajar. pero por lo menos que lo haga el juez y el secretario. El juez comunitario de Las Avispas es tan importante como un camarista de Rafaela", explicó.

A modo de ejemplo, Soffietti planteó el siguiente caso: "¿Qué hacemos con la empleada doméstica que no puede trabajar, si el exmarido no le deposita la cuota alimentaria para su hijo y no tiene cómo reclamar...? El servicio de Justicia es esencial. Cuiden las condiciones de salubridad, cuiden a los jueces, pero por favor les pedimos que se le aseguren los derechos a la gente".

