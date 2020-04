Mas de 50 detenidos durante el fin de semana por violar el aislamiento

Así lo informó la jefe de la UR IV, Emilce Chimenti, en Radio QUIERO! 95.3. "No podemos entender que todavía no respeten las indicaciones y pongan en riesgo a toda la población" manifestó. Suman más de 240 las detenciones en Casilda desde que comenzó la cuarentena.

Los reclamos de los vecinos de la ciudad ante la gran cantidad de gente circulando por las calles en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio, hace que las autoridades policiales realicen diversos operativos de control en todas los barrios.

Desde el viernes y hasta el domingo se efectivizaron 57 detenciones sólo en la ciudad de Casilda, llevando el número total a 237 desde que comenzó el aislamiento. En todo el departamento Caseros, la cifra supera las 340 personas detenidas desde el inicio de la cuarentena a la fecha.

En diálogo con Lalo Monje, en "Subí que te llevo", la directora de Policía, Emilce Chimenti, indicó que "hay gente que no entiende la gravedad de la situación. Nos sobrecarga de trabajo que la gente no entienda".

"Pensábamos que iba a ser menor la cifra pero a medida que pasan los días, el número crece" agregó.

Y brindó detalles de los controles que realizan: "Nosotros recibimos la denuncia al 911, e incluso a mi teléfono particular, de gente que transita como si no pasara nada. A raíz de esas denuncias montamos operativos en las zonas más calientes, además de la gente que nos cruzamos por la calle y de la que encontramos en los cinco puestos de control que montamos en los accesos a la ciudad".

"En los operativos procedemos a la identificación de la gente que transita y se producen las aprehensiones. Se les pide la documentación y se pregunta por qué está circulando, y cuando no pueden justificar se los traslada a la UR IV y se les labran las actuaciones correspondientes, y quedan con antecedentes por infracciones a la ley".

Consultada sobre un hecho en particular sucedido en la noche del domingo en el complejo FONAVI de barrio Granaderos a Caballo, la máxima autoridad policial del departamento contó que "nos convocaron porque había jóvenes reunidos en la zona, rompiendo el aislamiento. Al llegar el personal policial, fue agredido, les tiraron algunos elementos contundentes, por lo que se hicieron disparos antitumultos y se procedió a la aprehensión de dos personas".

"La mayoría nos entendió y nos ayuda bastante, pero hay otros que no lo quieren entender, o no les importa que su propia familia se enferma. Queremos que entiendan que nosotros también tenemos familias, y que estamos cuidándolos a todos, y que el no acatar las indicaciones nos pone en riesgo a nosotros también y a nuestras familias. Nos genera mucha angustia el no querer enfermarnos y el temor a contagiar a nuestros familiares".

Sobre la cantidad de hechos delictivos ocurridos durante los últimos días, Chimenti comentó que "esta situación de aislamiento colabora en que los hechos hayan disminuido de manera notoria. Se produjeron algunos, pero la cantidad bajó" expresó.

