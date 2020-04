Preocupante cantidad de casos de dengue en Casilda

Ya suman 27 los casos confirmados, y se espera el resultado de otros tres casos sospechosos que se encuentran aislados, cada uno en su domicilio. Desde el Ejecutivo local, aún no se refirieron a la gravedad de la situación.

Desde comienzos de año, en Casilda Ya, a través de distintas notas, venimos alertando de la problemática del dengue y de la importancia de tomar medidas de prevención, que en este caso, y está a la vista, desde el Municipio no se han tomado.

Durante los primeros días de marzo, hablamos con la Dra. Alicia Oriato, del área de Epidemiología del Hospital "San Carlos", que nos decía que debíamos debemos prestar más atención al dengue que al coronavirus, y unos días más tarde, en plena explosión mediática del coronavirus insistíamos con un pedido: No nos olvidemos del dengue.

Al parecer la agenda, y la preocupación, del Intendente está totalmente centrada en el Covid-19, y ha dejado en un segundo plano, muy atrás, la problemática del dengue. Y las consecuencias están a la vista. Hoy, miércoles 15 de abril de 2020, Casilda tiene 27 (veintisiete) casos confirmados de dengue, y otros tres casos sospechosos a la espera de los resultados de los análisis correspondientes que está realizando el CEMAR en la ciudad de Rosario.

Uno de los primeros casos sospechosos que se conoció, tuvo lugar en el barrio UOM, y tal como lo indica el protocolo, debía realizarse un bloqueo sanitario, que no se hizo. Los resultados tardaron unos días, y llegó el positivo. Allí se tendría que haber ido al lugar y realizar la fumigación de manera inmediata, pero lamentablemente se tardó cuatro días.

Autoridades municipales, a través de algunos medios de comunicación, minimizaron la situación y dijeron que todo estaba ajustado a los protocolos vigentes. Tan así no era según lo que informó la exministro de Salud de la Provincia, Andrea Uboldi, en Radio QUIERO, cuando expresó tajantemente que el bloqueo comienza a hacerse cuando tenemos un caso sospechoso.

Contundente es el crecimiento de los casos de dengue en la ciudad, datos que se desprenden de los informes diarios que emite el Consejo de Epidemiología Casilda.

El 30 de marzo se dio a conocer el primer caso de dengue en Casilda, y se hacía mención a dos casos sospechosos que estaban en estudio. Desde ese momento, todos los días fueron apareciendo nuevos casos sospechosos, pero el pico se dio en los últimos días, cuando el 11 de abril se llegó a 11 casos, los que continuaron hasta el 13 de abril, y el día 14 los casos ascendieron a 21 (veintiuno), y un día más tarde subieron a 27 (veintisiete).

Es de destacar que al detectarse el primero de los casos en Casilda, también se detectó uno en Chabás. Así lo informó el presidente comunal, Lucas Lesgart, en una nota donde afirmaba que "Estamos haciendo todo lo que podemos para frenar al virus", y contaba que al enterarse de la situación viajó a Santa Fe y a la madrugada volvió a su localidad con todos los elementos para hacer el bloqueo correspondiente.

Avisamos de todas las maneras posibles que al dengue no había que subestimarlo, y más allá de lo que se haya hecho, o no, en su momento, sería de vital importancia que se tomen cartas en el asunto, de manera inmediata, para frenar el avance de la enfermedad en nuestra ciudad, y también a nivel provincial, donde las estadísticas reflejan un cambio importante en todo el territorio. Esas estadísticas marcan que en los últimos diez años, con gobiernos socialistas que hicieron de la salud una bandera, no hubo muertos por dengue, y ante un cambio de política en el gobierno provincial, en solo cuatro meses de este gobierno justicialista, los casos abundan y ya se registró el primer fallecimiento por dengue en Santa Fe.

Aunque se debería haber actuado antes, lo NO hecho no se puede remediar, pero si se pueden tomar medidas para frenar al dengue y prevenir más contagios. Pero YA. El momento de actuar es ahora.