Pullaro impulsa asistencia a industrias, comercios y profesionales

Pullaro señaló con preocupación, “Muchos sectores están a la buena de Dios, porque ven que el esfuerzo de toda una vida se destruye y no hay ningún plan de asistencia que les permita tener una expectativa de recuperación a futuro. Esa realidad debe ser atendida por el gobierno de la provincia lo más rápido posible”

En sus fundamentos el presidente del bloque de diputados radicales indicó, “Ante una crisis sanitaria sin precedentes se tomó la acertada decisión de proteger la salud pública. En ese marco el Poder Ejecutivo Nacional estableció para todas las personas que habitan en el país o se encontraran en él, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, por un plazo determinado, quedando excluidas solo los afectados a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia. Recientemente, dicho plazo fue extendido hasta el 26 de Abril inclusive”

“Esta definición genero un fuerte descenso del nivel de actividad económica, afectando principalmente a los sectores económicos no considerados “esenciales”, los cuales proponemos asistir con un plan concreto. En ese amplio sector se destacan aquellos rubros llevados adelante por comercios, centros comerciales, industrias, cooperativas, distribuidoras, micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), sin dejar de mencionar a los cuentapropistas, profesionales e independientes”

Los números que preocupan

Pullaro puso en porcentajes la capacidad de trabajo y empleo de las actividades afectadas, “El impacto que está generando este fenómeno, solo debemos verificar como en la Provincia de Santa Fe las micro empresas, de hasta 5 trabajadores, constituyen 75% de las empresas de nuestra Provincia y ocupan al 15 % de los trabajadores registrados (73.000 personas aproximadamente). Las pequeñas empresas, de 6 a 25 trabajadores, totalizan el 18 % del universo de empresas santafesinas, y ocupan al 21 % de los trabajadores registrados (104.000 personas aproximadamente)”



Medidas insuficientes

Luego Pullaro describió medidas oficiales que evidentemente no están alcanzando, “Ante este cuadro de situación es ineludible brindar respuestas desde el Estado a estos sectores, y si bien el Poder Ejecutivo Nacional, por vía Decreto N°332/2020 dispuso la implementación de un programa de asistencia a empleadores y trabajadores que establece un aporte de hasta un salario mínimo por cada trabajador; y el programa REPRO con un aporte de $6000 a $10.000 por trabajador para empresas de hasta 100 trabajadores; dichas iniciativas – que valoramos muchísimo – aparecen como insuficientes para que las MPyMEs -que por definición necesitan del giro comercial permanente para subsistir- puedan hacer frente a la actual situación”



Las cooperativas

Asimismo el legislador radical realizó un apartado para atender una situación de especial impacto en el territorio provincial, “Estamos preocupados también por la ausencia de asistencia a Cooperativas de Obras y Servicios, tanto por su particular naturaleza de actores de la economía social, como por problemáticas específicas vinculadas a la necesidad de continuar realizando las prestaciones a su cargo –y el correspondiente pago de los insumos necesarios para las mismas-, en un contexto de sensible disminución de los ingresos”

Propuesta

Finalmente el diputado Pullaro describió los principales puntos de un amplio proyecto de ley donde destacó, “Lo que planteamos con el equipo de asesores es la implementación del Programa Asistir, que es un plan de asistencia económica de Santa Fe en el marco de la pandemia COVID-19”, y explicó, “En ese marco el programa del pantea tres líneas de acción concretas:

a)- En primer lugar, la “Asistencia a Sectores Productivos, Comerciales, de Servicios y Trabajadores Independientes” a través de la generación de herramientas crediticias, afectando los recursos que la provincia reciba del FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL , dentro del marco del “ Programa para la Emergencia Provincial” , creado por el Decreto Nacional Nº 352/2020.

Se resalta que los créditos tendrán las mismas condiciones que las que la nación le presta a la provincia, o sea con gracia hasta el 31 de Diciembre de 2020, amortización en 36 cuotas e interés con tasa nominal anual del 0,10 y se calculará sobre el capital ajustado por CER.

b) En segundo lugar, la “Asistencia a Trabajadores MIPYMES y de Cooperativas de Obras y Servicios”, a través del otorgamiento de una prestación monetaria, no contributiva, de carácter excepcional, destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de trabajadores, que formen parte de la nómina laboral de aquellas cooperativas, micro, pequeñas y medianas empresas cuyas actividades económicas principales se encuentren resentidas a consecuencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Para tal fin se propone afectar la suma de $ 2.000.000.000 dentro de los recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias del “Programa para la Emergencia Provincial”, creado por el Decreto Nacional Nº 352/2020;

c)- En tercer lugar, a través de la “Asistencia a Municipios y Comunas” de la provincia de Santa Fe, atento a que los mismos no se encuentran exentos de esta crítica situación en materia social, sanitaria y financiera, incrementando considerablemente las prestaciones y obligaciones a su cargo; al mismo tiempo que se evidencia un derrumbe de la recaudación tributaria de estas jurisdicciones, principalmente de las tasas y tributos de mayor preponderancia en las cuentas municipales como la Tasa General de Inmuebles (T.G.I.) y el Derecho de Registro e Inspección (D.R.E.I). Se propone destinar $2.000 millones de lo que reciba la provincia en carácter de ATN a la totalidad de los municipios y comunas, distribuyéndose de acuerdo a los coeficientes de coparticipación”.

