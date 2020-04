Monotributistas piden ser escuchados

Noelia Villafañe es la presidente de MARA, Monotributistas Asociados de la República Argentina, y está pidiendo una urgente mesa de diálogo con el Gobierno Nacional para tratar la problemática del sector. "Estamos de acuerdo en cuidar la salud, pero el monotributista si no trabaja, no come" expresó.

MARA es la primera asociación constituida legalmente para representar a todos los monotributistas a nivel nacional. Desde su fundación MARA trabaja incansablemente para orientar sus esfuerzos hacia la reivindicación de la figura del trabajador autónomo y la cultura del trabajo. El objetivo es marcar un antes y un después y ser LA VOZ DE LOS MONOTRIBUTISTAS en todo el territorio argentino.

En diálogo con Lalo Monje, en el programa "Subí que te llevo" de Radio QUIERO! 95.3, Villafañe indicó “Los monotributistas vivimos al día, trabajamos todos los días y vivimos el drama de que, si no podemos hacer nuestro trabajo, no comemos”.

Y agregó que desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatoria, "miles y miles de monotributistas perdieron su fuente de ingreso. Desde el primer día estoy atendiendo casos llenos de angustia y desesperación. A mí llama todo el día gente muy mal, gente que me dice que se quiere suicidar”.

“Nosotros propusimos una serie de medidas para aliviar la situación del monotributista. Pero es necesario discutirlas y ayudar al Gobierno Nacional para que se lleven a cabo. Y eso es lo que queremos. Una reunión cara a cara con las autoridades para decirles que estamos a disposición de ellos para dar una mano y aportar nuestra visión" expresó.

"El monotributista siempre ha ido invisibilizado por el Estado. Los distintos gobiernos nunca le han puesto su voto al monotributista. Muchos de quienes conformamos este sector quizás siempre se quejaban desde su casa, pero sin actuar, sabiendo que nunca les habían prestado atención. Por eso les pedimos que se sumen, que se informen, que se contacten con nosotros para hacer saber que somos muchos, y que se nos tiene que prestar atención”, afirmó Villafañe.

"Pedimos al Gobierno Nacional la condonación del pago del monotributo. Si no podemos trabajar, no podemos cobrar, y no podemos pagar".



Además, desde MARA se está reclamando una línea de financiamiento con tasa bonificada y un plazo de gracia que funcione como “salvavidas” para continuar trabajando, siendo que los monotributistas no tienen poder de crédito bancario, lo que se traduce en que una vez que termine la cuarentena los monotributistas se verán envueltos en deudas gigantescas.

Escuchá la nota completa: