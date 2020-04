Roberto Meli formará parte del Ministerio de Transporte de la Nación

El expresidente del Consejo Municipal, entre 2011 y 2015, Roberto Meli, será parte del Gobierno Nacional cumpliendo funciones a cargo de la Dirección Nacional de Política Naviera y Portuaria de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, en el Ministerio de Transporte de la Nación.

En diálogo con Casilda YA, Meli agradeció "la confianza de Sergio Massa y de la diputada nacional, también casildense, Vanesa Massetani, para llegar a este cargo que desempeñaré con total compromiso".

"Es un gran desafío en un momento complejo del país en todas las áreas. Ya me encontré con el primer problema de logística que es dónde me voy a alojar en Capital para poder trabajar. Los hoteles están cerrados, no hay lugares disponibles. Y en lo estrictamente laboral estamos en un momento con muchas complicaciones, con la bajante del río Paraná, un río más que importante para el país, un corredor sumamente necesario para todo el aparato productivo del país".

"Estoy con muchas ganas, es un gran desafío, el río y el mar son dos herramientas productivas imprescindibles para la economía del país. Tenemos mucho para proyectar, para planificar, para hacer" aseveró el flamante funcionario nacional.

