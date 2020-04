Casilda sin vacunas contra la gripe

El reclamo de los vecinos es cada vez más fuerte. No se consiguen en farmacias, ni en el hospital, ni en los centros de salud. "Cada año en septiembre nos preguntan desde los laboratorios cuántas vacunas se utilizaron para tener una idea de cuántas fabricar durante enero y febrero. No previeron la demanda" dijo Fernando Milán, farmacéutico de la ciudad.

La escena se repite una y otra vez: cientos de personas por día llaman por teléfono al Hospital, a los Centros de Salud y a las farmacias de la ciudad consultando si tienen vacunas antigripales. La respuesta también se repite una y otra vez: NO. NO HAY.

Consultamos a Fernando Milán, farmacéutico de la ciudad, quien explicó que las vacunas "no están llegando. Para que tengan una idea, todos los años yo pido 200 dosis, y este año también pedí 200 y me mandaron solo 30".

Hay tres campañas. La primera, de PAMI, que hoy estaríamos vacunando a los jubilados con terminación de documento 8, pero no hay vacunas. Otra es la de IAPOS, solo se vacuna por número de documento y a los mayores de 65 años. Hoy vienen los que tienen documento terminado en 2, pero en este caso de IAPOS, se tienen que autorizar el día que les toca, y la vacuna llegaría 10 días hábiles después".

"Y tampoco hay vacunas para las prepagas o aquellos que las compraban de forma particular" agregó el farmacéutico.

Consultado sobre los motivos de la faltante de vacunas, Milán sospecha que se debe a que no se fabricaron suficientes: "Todos los años, en septiembre y octubre, de los laboratorios no llaman para preguntar cuantas vacunas aplicamos y así hacen un estimativo de las aplicadas para saber cuántas fabricar entre enero y febrero. El año pasado fue un año con una muy baja cantidad de vacunados, y me imagino que a raíz de esa estadística, ellos fabricaron menos cantidad para este año. Y en marzo se vino lo de coronavirus, y ahora la demanda es mayor a la de un año normal".

Escucha la nota completa: