Paro en Centros de Salud y SAMCOS sin internación

La promesa de pago de un bono por parte del Gobierno Provincial a los trabajadores de la salud fue aplaudido por la sociedad en su conjunto, pero al conocer que se trataba sólo de $ 5.000 y solo para aquellos que trabajan en forma directa con los pacientes de riesgo, dejando de lado a todos los trabajadores de la atención primaria de la salud hizo que el conjunto de los trabajadores se indignada y se buscaran caminos para hacer visible esta notoria discriminación.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado decretaron un paro para este miércoles en todos los centros de salud y samcos sin internación, exigiendo el bono de incentivo nacional de $5000 a todos los trabajadores de salud sin discriminación, y la reapertura de paritarias para discutir salarios y condiciones de trabajo dignas.

"Estamos ante un nivel de discriminación increíble, no queremos entrar en quién tiene más exposición, y si así fuera, habría que darle el bono de $5.000 a todos, y a los que están más expuestos darle $ 10.000" indicó Emiliano Scopetta de ATE Casilda.

"No sabemos qué va a pasar con algunos sectores como el SIES que tienen contacto directo que pacientes que pueden tener Covid -19 pero no tienen internación, no sabemos si van a cobrar o no" agregó.

Sobre la recomposición salarial que quedó pendiente, Scopetta indicó "El Gobierno de Perotti nos pospuso la paritaria, primero con el tema de que no estaba aprobada la ley de necesidad, y después con la pandemia, pero la necesidad de la gente no puede esperar más".

"El paro será por 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, y para evitar que algunos con mala intención quiera torcer la opinión pública queremos aclarar que el Hospital San Carlos trabajará de forma normal" expresó.

Escuchá la nota completa: