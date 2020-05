Armando Yualé: "Es necesario el diálogo con el gobierno en el marco de las paritarias"

El gobierno de Santa Fe confirmó este miércoles que las paritarias con gremios docentes y estatales se retomarán cuando termine la pandemia de coronavirus.

"Ni bien podamos salir de la pandemia, de la situación crítica, se van a retomar las paritarias porque uno de los mayores intereses es la cuestión salarial y hoy el escenario tiene una complejidad muy grande", le dijo el secretario de Trabajo de la provincia, Juan Pusineri, al diario La Capital de Rosario.

La información cayó como un balde de agua helada en los docentes, que estaban con la esperanza que la paritaria se retomara de un momento a otro, pero, según las declaraciones del funcionario provincial, esto pasará finalizada la pandemia, algo que no se sabe a ciencia cierta cuándo ocurrirá.

Armando Yualé, delegado departamental de AMSAFE Caseros, indicó que "¿Quién sabe cuándo terminará la pandemia? Y de última eso no lo determina el gobierno provincial, sino más bien la Organización Mundial de la Salud. El Gobierno lo único que hace es duplicar la incertidumbre".

"Entiendo que el coronavirus vino para quedarse. No sabemos cuándo se irá, y no podemos esperar para tratar el tema de los salarios. Estábamos en medio de un plan de lucha cuando comenzó todo esto y el salario quedó congelado, pero los precios no. La pandemia no frenó a la inflación".

"Deseamos y esperamos que se llame a una reunión paritaria del modo que quieran, aunque sea virtual con todas las herramientas tecnológicas que hay disponibles, pero necesitamos discutir la cuestión salarial ya mismo" agregó.

En otro pasaje de la entrevista en Radio QUIERO! 95.3, Yualé recordó que durante la paritaria no se habla solo de salarios, sino también de otras cuestiones que tienen que ver con los escalafones, con las condiciones de estudio, estrategias educativas, y demás, que son muy necesarias, más en medio de esta pandemia donde los métodos de comunicación con los alumnos ha cambiado tanto.

"Necesitamos respuestas y ayuda para con el sector de docentes reemplazantes. Desde el gobierno se han brindado herramientas y ayuda para la mayoría de los sectores, incluso a los monotributistas, pero para los docentes reemplazantes no hay nada, y esa gente necesita vivir también, y no tienen recursos".

"No es la primera vez que este gobierno hace declaraciones un tanto erráticas, y después vuelve para atrás. Sabemos que este tipo de declaraciones no representa el pensamiento de todo el gobierno, por eso esperamos que alguien pueda acercarse y convocar a una reunión" finalizó el dirigente.

Escuchá la nota completa: