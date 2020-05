Casilda pasó la barrera de los 500 aprehendidos por no acatar el aislamiento

La Policía de Casilda aprehendió a más de 500 personas que no pudieron justificar su presencia en las calles y no acatar el Decreto de Necesidad y Urgencia que puso en vigencia el aislamiento social, preventivo y obligatorio. "Es increíble lo que pasa. La gente no toma conciencia" expresó la Jefe de la UR IV.