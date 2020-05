YoCuidoAlComercioQueMeCuida

A través de un comunicado donde resaltan el trabajo en conjunto realizado por los comerciantes que conforman la Cámara de Comercio y Servicios de Casilda, pidieron el compromiso por parte de los comerciantes que no acatan las nuevas reglas impuestas por el Gobierno Nacional, Provincial, y Municipal, como así también controles efectivos por parte del Municipio que logren una equidad e igualdad para todos.

El comunicado dice textualmente:

Cuando toda ésta cuarentena se inició, el número de comerciantes que estaban nucleados en la Cámara

de Comercio y Servicios de Casilda, fue aumentando gradualmente. La premisa fue la de aunar criterios y

poner de manifiesto, necesidades y desafíos que debían implementarse, unido a la difícil tarea de

afrontar una realidad ajustada a las particularidades de nuestra ciudad y de las decisiones de gobiernos,

nacional, provincial y municipal.



Sin embargo, nos juntamos aún más con los comerciantes y empezamos a analizar pautas para el

establecimiento de protocolos y formas de trabajo comercial, logrando que de a poco, se fuesen

autorizando actividades, primero por delivery y luego con atención en una franja horaria determinada.

Hoy tenemos horarios establecidos y determinados por la Provincia, y aunque no podemos verlo como

positivos, es la regla de juego y debe respetarse. Podemos apelar, sí, pero de ninguna manera justifica

transgredirla.



La realidad es que muchos comercios, no están cumpliendo con los horarios y los protocolos, y quienes

deben controlar, no lo hacen como corresponde y tampoco dan abasto, y algunos clientes o

consumidores, favorecen al comercio que le abre para venderle, en horarios no establecidos, o según

norma, porque total “en Casilda no hay casos”.



Esta situación es frustrante, y preocupante a la vez. Debemos entender que, para cuando haya casos va a

ser muy tarde, y probablemente si hoy nos dijeran que podríamos volver a la cuarentena como fue en un

principio, pensaríamos lo mismo que los primeros días de marzo, que en Casilda eso no va a pasar.



Todos debemos cumplir. Nosotros defendemos al comercio. Si todos cumplimos con los acuerdos

respecto a protocolos y horarios, CUIDAMOS AL COMERCIO QUE NOS CUIDA, entonces de a poco iremos

saliendo y seguiremos dando pasos hacia adelante. Pensemos también en todos aquellos que todavía no

han abierto sus puertas y que siguen remándola.



Para que logremos avanzar positivamente, priorizando la salud de todos y el trabajo de muchos,

cuidemos al comercio que te cuida. Invitamos a ser objetivos y valorar a los comerciantes que cumplen y

que cuidan a su personal y a sus clientes. Si un comercio te cuida, subí una foto a tus redes,

promocionando su buen accionar, bajo hashtag #YoCuidoAlComercioQueMeCuida. Se lo merece y vos

también. Sólo con el compromiso de todos, lo vamos a lograr.