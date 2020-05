Daniel Botticelli: "La de ARQUUS fue una etapa hermosísima"

Todos los miércoles, en el programa "Subí que te llevo" que conduce Lalo Monje por Radio QUIERO! 95.3, se lleva adelante una sección titulada "Qué será de la vida de..?", donde se comunican sorpresivamente con distintas personas del quehacer político, cultural, deportivo, entre otros, de la historia de la ciudad.

En la mañana de este miércoles, el programa y sus oyentes recordaban los boliches bailables que existieron en Casilda, y llamaron a Daniel "Bolita" Botticelli, propietario de ARQUUS Disco, el legandario boliche que hizo bailar a muchas generaciones de Casilda y una amplia región.

Consultado sobre los inicios de la disco, Bolita contó que él había comenzado con tan solo 19 años en un boliche que se llamaba "Baobab" y que estaba ubicado en Galería Casilda. "En ese tiempo vi que Casilda era un centro de atracción para la noche y entonces me decidí y compré la llave del boliche que se llamaba "Barbarian" y que estaba donde después armamos ARQUUS" comenzó a relatar, "y le puse de nombre "Balalaika", y como vi que andaba bien empezamos una reformas y lo hicimos prácticamente nuevo, con cámaras de aire en las paredes que hacen que el sonido no salga y no moleste a los vecinos".

Sobre el nombre del local, el empresario contó que cuando ingresó al lugar "estaba lleno de arcos, la estructura tenía un montón de arcos, por eso le pusimos ARQUUS, que es arco en latín".

"Por noche había más de 2500 personas, y en las vísperas de Navidad y Año Nuevo pasábamos las 5000, y nunca tuvimos ningún problema. Teníamos mucho cuidado con la seguridad. Había policías de Drogas Peligrosas y otros policías de civil dando vueltas, cuidando que no pase nada raro".

También recordó que mucha gente le dice en la calle que el lugar conocieron a su pareja de toda la vida: "Me dicen que soy el responsable así que me pone muy contento"

"Después de 37 años trabajando en la noche, y estando muy estresado, me cansé y preferí privilegiar la salud y vendí todo" contó sobre el final de una época que marcó a tantas generaciones y que contó con shows de artistas de primer nivel y en su mejor momento como Fito Páez, Fabiana Cantilo, Alejandro Lerner, VIlma Palma e Vampiros, entre otros.

"Me acuerdo de las noches de la Fiesta de la Miel y también de los Rallys donde invitábamos a las reinas y a los pilotos que nos visitaban en la ciudad a concurrir al boliche. Fue una época hermosísima. Aún hoy miro fotos y no dejo de emocionarme" recordó.

Sin lugar a dudas ARQUUS Disco se ganó un lugar de privilegio en la historia contemporánea de la ciudad y así lo manifestaron los oyentes de la radio que inundaron con mensajes recordando una época donde fueron muy felices.

Escuchá la nota completa: