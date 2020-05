Daniel Balmaceda: Mitos de la Semana de Mayo

En una charla distendida en el programa "Subí que te llevo" (lunes a viernes de 9 a 12 horas, por Radio QUIERO! 95.3), el reconocido historiador respondió y aclaró cada uno de los mitos que se le presentaron y que forman parte del inconsciente colectivo, al haberlos escuchado por primera vez durante la escolaridad primaria de cada uno de los habitantes de la Argentina.

Balmaceda contó que tanto French como Berutti no eran inocentes y entusiastas jóvenes que repartían escarapelas, sino que más bien eran dos militares que brindaron seguridad al Cabilido Abierto del 22 de Mayo, para que no pudieran ingresar personas que no estuvieran del todo de acuerdo con los objetivos de la Revolución.

"Es más, ni siquiera se repartieron escarapelas. La escarapela era un elemento que solo usaban los militares y era mucho más grande que la que usamos en la actualidad. Se usaba para poder distinguir, en medio de un combate, quién era amigo y quien no" explicó el historiador.

Además, aclaró que "el Cabildo en esos momentos era más ancho que el actual, al que le sacaron dos arcos de cada lado, y no tenía un salón tan grande para albergar a más de 200 personas, por lo que el Cabildo Abierto se celebró en los balcones. Incluso se tuvieron que colocar tapices para protegerse del frío y de los curiosos".

Sobre el hecho político en sí, y la diferencia entre lo de 1810 y la declaración de la Independencia, el escritor explicó que "lo curioso es que en términos básicos de conocimiento la Revolución de Mayo significó un cambio concreto. Mandaba el Virrey, llegó la revolución y comenzaron a mandar nueve integrantes de la Junta. En cambio la declaración de la Independencia fue algo más abstracto. La importancia de la Declaración de la Independencia supera por supuesto a lo que se logró el 25 de mayo. Tenemos un 25 de mayo donde logramos un gobierno autónomo y en la declaración de la independencia, logramos un Estado soberano. Entonces, ¿cuál es el significado del 25 de mayo y porqué no se avanzó más de eso? En realidad hay que tener en cuenta que lo que hizo Buenos Aires fue crear una junta de la misma manera que había ocurrido en España. Una vez que Fernando VII fue retirado del poder, se formaron la juntas de Cádiz, la junta de Sevilla. Por lo tanto, Buenos Aires lo que hizo fue replicar el sistema de juntas y siguió gobernando de la misma manera que habían hecho las juntas en España bajo la soberanía de Fernando VII. De hecho, la Primera Junta se llamaba en realidad Junta Provisional de Gobierno de la Soberanía del Señor Don Fernando VII. Justamente respondía a él. No se podía plantear más allá de un gobierno autónomo porque por empezar para generar una Independencia había que consultar al resto del territorio".

Al recordar las intervenciones que los alumnos tenían en la escuela primaria, y el clásico grito de "Empanadas calientes para las viejas sin dientes", Balmaceda contó que "era imposible que estuvieran calientes, porque las cocinaban en la zona periférica a la ciudad de Buenos Aires, y las vendían durante todo el día porque no eran una comida para plato, sino que era una comida al paso".

Otro mito que fue mencionado fue el de los paraguas. "Se trataba de un elemento de lujo, seguramente habrá habido uno o dos frente al Cabildo aquel viernes 25 de mayo, que sí les aseguro que llovía. Pero eran elementos que se usaban para protegerse un poco, no eran impermeables, y eran más chicos que los que conocemos en la actualidad".

Llegando al final de la nota recordó su paso por Casilda, donde había sido convocado por la Asociación Sanmartiniana Casilda, y de donde se llevó un grato recuerdo.

