Exigen acciones frente al vandalismo sistemático contra productores agropecuarios

El diputado Juan Martín pidió informes al Ejecutivo Nacional sobre las medidas que se están tomando para evitar estos recurrentes episodios, que incluyen destrucción de silobolsas, robo de ganado e incendios. “El Estado no sólo les pone la pata encima a los productores, limitando acceso al crédito, y sino que además parece dejarlos librados a su suerte frente a estos ataques arteros”, advirtió el legislador por Santa Fe de Juntos por el Cambio.

En las últimas semanas se han conocido denuncias en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires por una serie de incendios intencionales y ataques contra silobolsas, dispositivos en los cuáles los productores rurales guardan su producción. Frente a estas graves pérdidas, y la falta de esclarecimiento de los sucesos, el diputado nacional Juan Martín elevó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo Nacional dé cuenta de las medidas que se están tomando para evitar que se reiteren estos episodios. La iniciativa es acompañada por otros 15 legisladores: Estela Regidor; Luis Pastori; Lidia Ascarate; Facundo Suárez Lastra; Gustavo Menna; Julio Sahad; Pablo Torello; Jorge Enriquez; Fede Zamarbide; Ximena García; Carolina Castro; Laura Castets; Gonzalo del Cerro; Mario Arce y Alberto Assef.

El diputado requiere información para saber si el gobierno nacional “piensa abordar con algún programa un problema que no sólo denota una actitud agresiva sistemática hacia el sector, sino que además puede poner el riesgo el abastecimiento de alimentos en el marco de la pandemia y ni hablar la potencialidad de un vector de desarrollo estratégico para el país en los próximos años”.

“En estos días asistimos a un creciente número de casos de roturas de silobolsas, y también de abigeato e incendios en campos, en distintos lugares del país y parecen estar estrechamente vinculados a manifestaciones de odio hacia el campo que encuentra su canalización en estos hechos de vandalismo para expresar su violencia”, alerta el legislador. “De los múltiples casos ocurridos no conocemos uno solo que que haya sido esclarecido, o identificados y detenidos sus responsables”, señala el legislador por Santa Fe. “Este punto resulta central: muestra fuerzas de seguridad y justicia paralizadas, incapaces de proporcionar una respuesta acorde ante fenómenos que se acrecientan y lo seguirán haciendo en la medida que no reciban las consecuencias que la ley y la constitución nacional imponen”, indica el legislador.

En el pedido de informes, se solicita al Ejecutivo que dé cuenta de “la existencia en el marco del Ministerio de Seguridad de la Nación de un programa de Seguridad Rural, destinado a proteger a los habitantes, productores y trabajadores de las zonas rurales”. También se solicita que se detalle si existe “una estrategia destinada a prevenir y perseguir los atentados a la producción agropecuaria manifestada a través de la destrucción de silobolsas”. En el mismo sentido, se pide saber si hay “una estrategia de prevención y persecución del abigeato”. Además inquiere “si ha sido utilizado el ciberpatrullaje para medir el humor social vinculado a la destrucción de silobolsas, los incendios intencionales y el hurto de ganado, entre otros”.

“La cadena de producción agrícola logró una buena organización de tareas que le permitió seguir funcionando en el marco de la Pandemia COVID 19. Nuestros productores agropecuarios nunca dejaron de trabajar, de ponerse en riesgo ellos y sus familias para que los alimentos no falten en la mesa de los argentinos y las argentinas”, destaca Juan Martín. “Frente a ese compromiso cívico y vocación productiva -añade-, encuentran hasta ahora un estado que mira para el costado y actúa con indiferencia frente al ataque sistemático y ensañado al que se encuentran expuestos”.

Una respuesta que no llega

“En épocas de pandemia, con rutas fuertemente custodiadas, cuesta entender que se pueda circular delincuentes para romper silos, producir incendios y que no se los identifique. El Poder Ejecutivo debiera tener una respuesta contundente para evitar este vandalismo que no solo destruye la producción sino que también desalienta las actividades productivas sostenidas con mucho esfuerzo por quienes son celosos guardianes de la cultura de trabajo”, sostiene el diputado radical.

Juan Martín señala que “los productores se encuentran completamente desamparados. Por un lado, el estado a través del BCRA limita la posibilidad de acceder a créditos para el sector agropecuario y por el otro mira para el costado mientras se vandaliza y daña la producción e infraestructura agropecuaria. El estado no sólo les pone la pata encima, sino que además parece dejarlos librados a su suerte”.

El diputado de Juntos por el Cambio propone que en lugar de esta situación de desamparo, el Estado acompañe a la producción: “La pandemia del coronavirus abrirá seguramente una oportunidad para los alimentos que nuestro país está en condiciones de exportar al mundo que en gran parte habrá cambiado sus prácticas alimenticias a partir de éste fenómeno. Estaremos en condiciones de aprovecharla siempre y cuando nuestros productores cuenten por parte del estado nacional y los estados provinciales con las garantías de que toda su inversión y esfuerzo no será en vano”, advierte.

Cifras de un sector dinámico

Vale recordar que los productores nucleados en CRA, en un comunicado que emitió en éstos día, reclamaron: “No se escucha a nadie del Gobierno y en especial a los responsables del área agropecuaria, condenando estos hechos y haciendo visible que se encuentran trabajando para evitar nuevos hechos”.

Asimismo, el proyecto del legislador santafesino acota que “de acuerdo a un reporte de la Sociedad Rural Argentina, al 13 de mayo se llevaba vendida, con 64,5 millones de toneladas, el 55% de la producción total esperada. El año pasado a igual época el nivel de comercialización estaba en el 44%. Hay casi 10 millones de toneladas más vendidas versus igual fecha del año pasado”, enfatiza.



Motor de la economía

A lo anterior, vale sumar que 2 de cada 10 puestos de trabajo en el empleo privado a nivel nacional, lo que representa el 22% del total, se genera en el campo. Asimismo, uno de cada 10 pesos del PBI Nacional se producen desde ese sector. Además, según cuentas nacionales del INDEC, las cadenas agroalimentarias aportan un 9,92 % al PBI, lo que representa 51.523 millones de dólares, constituyendo un importante aporte del sector primario por agregado de valor contable. Cabe destacar también que según la AFIP el 11% de los ingresos tributarios vienen de la actividad rural. Y otro dato que no se puede soslayar: 6 de cada 10 dólares de exportaciones, es decir el 60% del total de exportación de bienes, proviene de lo que genera el campo, según informes del INDEC. En tanto que las cadenas agroalimentarias aparecen como el único sector con saldo comercial positivo en aporte de divisas en materia de exportación.