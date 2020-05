Por qué no se permite salir a correr?

La Dra. Alicia Oriato brindó los fundamentos de la medida que no autoriza a la población a la práctica del running en el marco de las salidas recreativas. "Hay que estar muy bien preparado para soportar una carrera con el barbijo puesto. Y es imposible que se respete el distanciamiento social" expresó.

La falta de actividad física atenta contra el bienestar no sólo físico, sino también psicológico de la población, y ese malestar lo sienten mucho más aquellos que, de manera profesional o solo recreativa, lo practicaban a diario.

Ante la autorización de salidas recreativas, muchos deportistas pusieron en debate el por qué se permite caminar, pero no correr.

Consultada por este particular, la Dra. Alicia Oriato, del Consejo de Epidemiología Casilda indicó que "primero hay que estar muy bien preparado para soportar la carrera con el barbijo puesto. La semana pasada, en el exterior, murió una persona por la contaminación que le produjo el uso del barbijo".

"Además, no se permite por la eliminación de las secreciones. Imaginate que cuando salimos a caminar tenemos que aflojar un poco el barbijo o sacar la nariz al menos un instante porque nos sentimos ahogados. Para correr sin riesgo, deberíamos correr sin nadie atrás. El tema son las secreciones que le vamos tirando al que viene detrás. Las secreciones de nariz y boca. Deberíamos correr en el campo, en línea recta, con dos metros de distancia hacia los costados con otros corredores, y con más de diez metros de distancia con el que venga detrás" agregó la profesional.

"Si bien desde lo científico y teórico se podría realizar, llevarlo a la práctica se transforma en imposible. De hecho se permite caminar y vemos a un montón de gente corriendo. Nada nos asegura que de permitirlo, se van a respetar las normas de seguridad".

Consultada sobre la práctica de actividad física para mejorar no solo el cuerpo sino también la cabeza, Oriato indicó que la actividad física en casa siempre estuvo permitida, y de hecho hay profesores de Educación Física que brindan ejercicios para poder realizar en casa y con los elementos que tengamos a mano. SI uno no tiene un gran espacio en su casa, lo que no va a poder hacer son actividades aeróbicas como correr. Pero ya se permitieron las largas caminatas. También se permitió el uso de la bicicleta. Siempre respetando la normativa vigente".

