Mariano Campos: "La situación de los gimnasios es muy complicada"

"Todos los que estamos con el tema de gimnasios nos juntamos y armamos un protocolo para poder abrir y seguir trabajando" comentó Mariano Campos en diálogo con Lalo Monje en "Subí que te llevo" (lunes a viernes, de 9 a 12 horas, por Radio QUIERO! 95.3), "se lo alcanzamos a la gente de la municipalidad, pero no nos dan respuesta. El tiempo pasa y nosotros seguimos sin trabajar".

Sobre la situación en particular de algunos de los 28 gimnasios que se autoconvocaron, Campos indicó que algunos de ellos tienen el gimnasio en locales que alquilan y ese alquiler lo tienen que seguir pagando. Muchos lo están pagando como también el sueldo a los profes que trabajan con ellos. No trabajamos, no estamos cobrando pero a nosotros nos siguen cobrando los impuestos, Ingresos Brutos, Monotributo, en Casilda el DReI, no podemos afrontar todo esto".

Consultado sobre la posibilidad de cierre, Mariano expresó que "lamentablemente creo que algunos van a terminar cerrando porque la situación es muy complicada".

"Estuvimos reunidos en el Centro Económico, porque nosotros no tenemos una cámara o un colegio que nos aglutine, entonces la gente del Centro va a llevar a la Municipalidad una nota firmada por todos, esperando que tomen en cuenta el protocolo que hicimos que habla de abrir con solo cinco personas por hora y con todas las medidas de higiene. Esperemos que nos den una respuesta".

