Médicos casildenses se sumaron a la marcha nacional

El objetivo de la marcha fue visibilizar las distintas situaciones que viven los médicos desde hace años, pero que se vieron intensificadas en esta época de pandemia.

“Lo del sábado fue armado medio a último momento por un grupo de médicos autoconvocados para visibilizar distintas problemáticas que venimos sufriendo, y que coincidió con la marcha que realizaron otros grupos de médicos autoconvocados en otras localidades del país. Y fue contra la discriminación, la precarización, la judicialización y la criminalización de los médicos”.

“Hay muchos médicos que forman parte del sistema de salud de manera precarizada” informó Florencia Ferrari en Radio QUIERO! 95.3, y agregó que “muchos son monotributistas que se exponen a contagiarse e incluso a perder la vida y que nadie les brinda la seguridad de una contención ni para ellos ni para sus familiares en el tiempo en que no puedan trabajar”

Ferrari también hizo mención a lo sucedido en San Juan donde se judicializó a varios trabajadores que se habían contagiado Covid -19 y se los acusó de contagiar a otras personas. “Nuestra labor como médicos es totalmente lo contrario. Estamos trabajando para poder ayudar al otro, nunca para ponerlas en peligro”

“Además, al personal de salud se les había prometido un incentivo por parte del Gobierno Nacional que nunca llegó, y desde la Provincia también, pero se dejó afuera a todos los que conforman la Atención Primaria de la Salud, como si no estuviéramos trabajando” agregó la profesional, y aclaró que el reclamo "no es por lo económico si no que por el reconocimiento a nuestro esfuerzo de capacitarnos a una velocidad acelerada por la realidad actual y exponernos como el resto del personal esencial".

“No somos ni héroes, como para que nos aplaudan, ni asesinos tampoco. Somos personas que tenemos necesidades y sentimientos igual que todos. Entendemos que todos la estamos pasando mal en esta situación, y encima, nosotros, con el plus del estrés de la responsabilidad de tener que capacitarnos para decidir sobre la salud del otro. Y a todo esto se suma recibir maltratos, insultos en las guardias o en los centros de salud, o en las redes sociales donde hay un nivel de violencia impensado, como si nosotros fuéramos responsables de lo que está pasando o de las decisiones que toman las autoridades municipales, provinciales o nacionales. Nosotros también somos víctimas de esas normativas” enfatizó la médica.

