Piden que Perotti garantice protocolos sanitarios para reanudar las clases

El diputado nacional Federico Angelini pidió al Gobierno de Santa Fe diseñar un plan que permita retomar paulatinamente las clases de manera presencial en las escuelas y centros educativos. "Tenemos que terminar con la brecha de divide a quienes tienen conectividad con quienes no la tienen" dijo a Casilda YA.

En diálogo con Lalo Monje, en Radio QUIERO! 95.3, Angelini expresó: “Necesitamos mayor previsibilidad para tener en claro cuándo se van a retomar los ciclos lectivos de manera presencial. No se puede seguir llevando incertidumbre a las familias", y agregó “Garantizar una educación para todos los niños y niñas de la provincia, con estrictas medidas sanitarias, debe ser ya una prioridad del gobernador”.

En ese sentido, y teniendo en cuenta la evolución favorable de la pandemia en Santa Fe, Angelini le pidió a Omar Perotti “solidez y firmeza” para establecer los protocolos adecuados que “nos permitan estar listos a la hora de que se disponga la reanudación escolar en función de las condiciones epidemiológicas”.

“El Ministerio de Salud de la Nación ya sacó a Santa Fe de la lista de provincias con circulación comunitaria del virus, por lo que habría que avanzar, bajo el asesoramiento de expertos, para que los niños vuelvan a tener clases, dejando bien en claro que, frente a alguna situación de rebrote, se pueda retroceder. Pero hay que tener claro que las horas de estudio que se están perdiendo ahora no se van a recuperar más”, señaló el diputado.

“Llevamos casi 80 días de cuarentena, siendo una de las más extensas del mundo, y la verdad es que no podemos seguir aplazando la educación de nuestros niños y adolescentes hasta que llegue la vacuna el año que viene. Eso sería muy perjudicial porque continuarían profundizándose las desigualdades entre quienes tienen acceso a un aula virtual y quienes no”, remarcó Angelini.

Si bien apuntó que podrían evaluarse diferentes modalidades, planteó comenzar por las localidades que no presentaron casos e ir evaluando en detalle la situación para extenderlo a otras ciudades, y por los niveles con mayor dificultad de cambio de ciclo escolar, por ejemplo, primer y séptimo grado, y primer y quinto año, para luego sumar los demás. Lo que no puede pasar es que no empiecen la clases”, enfatizó.

Concretamente, en un posible protocolo sanitario de regreso a las clases, el legislador dijo que se debería contemplar, en primer lugar, una fase de preparación y equipamiento de las instituciones, con todos los elementos de desinfección que garanticen la protección tanto para el personal como para los alumnos, así como también planificar una modalidad adecuada para el dictado de las clases, teniendo en cuenta los niveles y tamaño de los grupos, además de las condiciones de infraestructura de cada lugar.

Luego, en una segunda etapa, se podría llevar a cabo de manera gradual la reapertura propiamente dicha, con medidas tales como el uso de barbijo, el distanciamiento de los bancos en las aulas, los elementos de higiene en cada una; ingresos, egresos y recreos por turnos, tomando la temperatura; desinfección constante de baños y ventilación de aulas, entre otras disposiciones.

“Con esta solicitud al gobernador, no le estamos pidiendo nada que no sea en beneficio de los hijos y nietos de todos los santafesinos y santafesinas. Simplemente, entendemos que el Gobierno provincial debe enfocar sus esfuerzos para que la enseñanza llegue a todos de la misma manera, porque la educación es lo más importante que le podemos dejar a nuestros niños y niñas”, finalizó Angelini”.

Escuchá la nota completa: