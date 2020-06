Ponen a punto el Náutico

Adrián Beltrame, en diálogo con Lalo Monje, en "Subí que te llevo" (lunes a viernes, de 9 a 12 horas, por Radio QUIERO! 95.3), contó las distintas situaciones que debieron sortear para poder llegar al Náutico y comenzar con la tarea de refacción y acondicionamiento para dejarlo en óptimas condiciones.

"La idea es trabajar a futuro y presentarlo con todo, en las mejores condiciones cuando se pueda. Para eso estamos trabajando. La idea es poder mantenerlo y presentarlo. Nos costó mucho llegar al Náutico porque no se nos habilitaba el permiso para transitar" comenzó su relato, y continuó "No éramos productores agropecuarios pero teníamos el predio en la zona agrícola, y no podíamos controlar el lugar, así que aprovecho para agradecerle a los vecinos que lo controlaban, que se fijaran que no faltara nada, que no hubiera nada raro. Después conseguimos los permisos y cumpliendo todas las medidas de seguridad comenzamos a trabajar en el Club".

En ese sentido, Beltrame contó cómo se ha reconvertido el objetivo y la finalidad del Club: "Apuntamos a un Náutico distinto. Después de las crecidas del 2016 y 2017 ya no podemos pensarlo como un balneario, ya no se puede ir a acampar y quedarse un fin de semana. Apuntamos a un área de recreación, para estar con la familia, tener mesas, agua, parrilleros, un río para pescar o realizar actividades náuticas"

Y agregó: "un área de recreación, pero también de concientización y estudio. Apuntamos a preservar el lugar de la mejor manera posible, para la fauna nativa y generar un ámbito de atracción hacia la gente, y que se está dando de manera maravillosa. La recuperación de fauna en los últimos dos años es digna de ver".

"Cuando podamos volver se podrán hacer caminatas de avistaje de flora y fauna, y con el correr de los días ir ampliando las actividades, entendiendo que hay muchas que ya no se pueden realizar".

Consultado sobre los motivos de la desaparición del balneario propiamente dicho, Beltrame indicó que "Es imposible que sea balneario por los costos que requiere, con la contratación de guardavidas, y por las condiciones en que quedó el lugar luego de las crecidas. El club sufrió una transformación y tenemos que entenderlo, aceptarlo y disfrutarlo en esta nueva etapa".

Sobre la situación económica del Club Beltrame brindó buenas noticias: "En estos días, con el pago a una abogada, logramos levantar el embargo, y ya nos sumamos a un plan de pagos de la moratoria de ANSES y AFIP por aportes patronales que se estaban debiendo. A partir de eso el Club quedaría libre de toda deuda".

Escuchá la nota completa: