Docentes reemplazantes sigue esperando respuestas del Gobierno Provincial

Desde que se suspendieron las clases presenciales, se terminaron los reemplazos para el sector y, como consecuencia, dejaron de percibir ingresos. Esta situación se complejizó al no poder acceder a ninguno de los planes de ayuda del gobierno nacional ni provincial. “Llevamos a cabo esta olla popular porque la situación es muy preocupante. Estamos hablando de unos 20 mil docentes reemplazantes en toda la provincia que se encontraron, en esta cuarentena, sin ningún ingreso económico, que no pueden acceder al IFE, ni al Fondo de Emergencia Familiar porque siguen siendo trabajadores en relación de dependencia del estado provincial, a pesar de no trabajar”, expresó Gabriela Meglio, secretaria adjunta de AMSAFÉ Rosario en Radio QUIERO! 95.3.

La vuelta a las escuelas

Este jueves se realizó en la ciudad de Santa Fe, una reunión que mantuvieron los gremios docentes con integrantes del gobierno provincial para analizar la vuelta a las clases presenciales y tratar el trabajo de los docentes en el marco de la pandemia por coronavirus.

Sobre esta cuestión, Gabriela Meglio, Secretaria Adjunta de Amsafe Rosario, expresó su preocupación de no reabrir las paritarias para poder plantear “todos los reclamos del conjunto de la docencia”.

“La situación de la docencia santafesina, es muy preocupante. El cierre unilateral de la paritaria dejó importantes deudas pendientes, lo cual muchas se agravaron y se sumaron otras con la situación de la pandemia. Necesitamos poder discutir la situación de los reemplazantes en particular y de la docencia en general”, aseveró Meglio.

Escuchá la nota completa: