Proponen medidas urgentes para ayudar a monotributistas

En el proyecto, iniciativa de Federico Zamarbide, elaborado en conjunto con Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA) y elevado con otros legisladores del interbloque opositor, se plantea además que no se recategorice a los contribuyentes cuya facturación cayó más de 30%.

Frente a la situación angustiante de cientos de miles de monotributistas en todo el país por la caída de ventas debido a la parálisis económica que significa la extensión de la cuarentena por el coronavirus, el diputado nacional Juan Martín con pares del interbloque de Juntos por el Cambio exigen que se atienda de manera inmediata la situación del sector.

Lo hicieron a través de un proyecto de ley que, en síntesis, propone eximir del pago a quienes hayan tenido caídas en facturación de más del 50%, y reducirlo a la mitad a quienes tuvieron bajas de entre 30 y 50% en ventas, como efecto de la crisis derivada por la pandemia de coronavirus y la extensión de la cuarentena. Además solicitan que que no se recategorice a los contribuyentes cuya facturación cayó más de 30%.

"Necesitamos acompañar a los miles de argentinos autónomos, profesionales liberales, emprendedores; mujeres y hombres de bien que se levantan todos los días para salir adelante con el esfuerzo de su trabajo. El Estado no puede ignorar el hecho manifiesto de que muchos no han podido trabajar éstos meses por causa del confinamiento y eso les ha traído una merma sustantiva de ingresos o directamente, durante meses, no han podido generar ingreso alguno", señaló Juan Martín.

"Por eso -agregó- este proyecto tiende justamente a atender la situación del eslabón productivo más frágil de la cadena, porque la prioridad debe ser que no se pierdan las fuentes de sustento de nuestras familias. Es indispensable el acompañamiento del Estado para que puedan atravesar la crisis, necesitamos de todo su potencial para volver a crecer cuanto antes".

La iniciativa originaria del diputado Federico Zamarbide, fue elaborada de manera conjunta con Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA) y acompañada por legisladores de la bancada de Juntos por el Cambio.

En detalle

El proyecto que lleva la firma del diputado radical santafesino propone en su artículo primero “eximir del pago de los meses de marzo a junio de 2020 a los trabajadores adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo), que hayan sufrido una reducción en su facturación de más de 50% respecto al período de marzo a junio de 2019”.

Además, plantea que se reduzca “en un 50% el monto del Monotributo para aquellos contribuyentes cuyas actividades hayan sufrido una reducción de entre 30 y 50% de la facturación en el período de marzo a junio de 2020 respecto al período de marzo a junio de 2019”.

En el tercer artículo se busca proteger a los contribuyentes más afectados por la crisis, evitando la recategorización hacia arriba que el régimen estipula para julio. El proyecto señala: “Podrán mantener su categoría actual en la próxima recategorización aquellos contribuyentes que hayan sufrido una disminución en su facturación superior al 30% de su facturación promedio en el período de marzo a junio de 2020”.

Por otra parte, el proyecto de ley presentado por Juan Martín y demás legisladores estipula que “no será causal de exclusión del monotributo el incremento del precio unitario de venta en un 23.8% por sobre el límite actual de $29.119,56, pudiendo ser el mismo de $36.050,01, de acuerdo al acumulado de inflación mensual de enero a abril 2020”.

Créditos y obra social

La iniciativa también determina que “en los casos en que los contribuyentes hayan accedido al Crédito a Tasa Cero otorgado por la AFIP y sus gastos se hayan generado por el uso de la tarjeta de crédito en la cual se acredita el mismo, no será causal de exclusión del Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes (Monotributo) haber excedido el tope de gastos del 80% para venta de cosas muebles y 40% para servicios”.

Finalmente, se exige que se “garantice la cobertura de obra social de los contribuyentes amparados por el presente régimen. El Estado Nacional establecerá las erogaciones necesarias para el pago de los aportes de los contribuyentes a las obras sociales”.