Axel Dell Olio: "Los funcionarios tienen una oportunidad única en materia de tránsito"

El reconocido especialista participó del programa "Subí que te llevo" en Radio QUIERO! 95.3, y brindó declaraciones imperdibles que nos llevan a reflexionar sobre nuestro comportamiento en las calles de la ciudad.

"Durante este tiempo de aislamiento tuvimos una importante baja en los muertos por accidentes de tránsito. Si bien la conclusión puede parecer dura, es una realidad. Siempre buscamos culpables y nunca hacemos una autocrítica sobre cómo manejamos. Se ve que la culpa no es de las rutas, sino de cómo manejamos nosotros mismos" expresó.

"Cuando volvamos a las calles… ¿vamos a volver a tener 20 muertos diarios por el tránsito?, ¿vamos a estar igual de acelerados creyendo que responder ese WhatsApp antes de llegar al semáforo, es imprescindible para el desarrollo de la humanidad?, ¿vamos a cederle el paso a esa bici… aunque sea más chica y de menor peso que mi auto?, ¿vamos a comprender que el parque de motoristas va a ser mayor? y teniendo en cuenta que el comercio online creció más de un 50%, ¿existirá una “nueva” convivencia con motos y bici-delivery? ¿Podremos entender que vamos a estar más aletargados y sin la gimnasia de movernos de la manera que lo hacíamos antes?, ¿será posible que entendamos que el tránsito sin tanta violencia, velocidad, prepotencia es mejor?, ¿Podrá ser que no nos matemos de a 20 por día?" reflexionó Axel.

Por otra parte, indicó que este tiempo le debería servir a los gobernantes para pensar y actuar sobre la movilidad futura: "Sabemos que la importación de monopatines eléctricos aumentó un 30%, y eso indica que las calles se van a llenar de estos nuevos vehículos en un futuro no muy lejano. Y eso es porque pesan 7 kilos, son económicos, no necesitás combustible, no pagás patente, ni seguro, ni siquiera estacionamiento".

Y agregó: "Pero si no pensamos en lo que nos va a ocasionar ese nuevo actor en las calles, no entendimos nada. En la década del 90 vimos como aparecían unos cuatriciclos en las playas, y nadie hizo nada, y se toparon con que cada vez eran más, y cada vez eran más los siniestros en las playas y eran cada vez más los pibes que se morían".

"Nadie lo previó. Ahora los funcionarios tienen una oportunidad única para prever esta nueva movilidad que se nos viene" sentenció.

"Es hora que se intervenga concienzudamente sobre el tránsito. Son necesarias las bicisendas en todas las localidades, para cuidar a los que las usan. Imaginate que hay mucha gente que no se mueve en bici porque tiene miedo. Si les das seguridad, se van a volcar a ese medio de transporte que es más económico. Pero si no les das seguridad..."

"Sin distinciones político-partidarias, como hicimos con el coronavirus, podemos aplicar el mismo lema, #CuidarteEsCuidarnos, para abordar, a la vez, la otra pandemia" cerró.

Escuchá la nota completa: