El viaje más largo del mundo

Hace más de un año, Maira comenzó a planificar, y sobre todo ahorrar, para poder viajar a Australia, y conocer y visitar a familiares que residen en ese país. El deseo se incrementó al conocer que uno de sus familiares se había enfermado.

A principio de año pudo tomar un vuelo, con pasaje de ida y vuelta, y llegar a Australia. Sobre el final de su estadía se desató la situación de la pandemia y ya no pudo volver, alargando su permanencia en aquel país.

Este lunes pudo regresar al país y charló con Radio QUIERO! 95.3: "Estoy muy contenta de estar de nuevo acá, aunque todavía no pude reencontrarme con mi familia porque estoy siguiendo el protocolo y estoy aislada por catorce días" contó.

Sobre los vuelos de repatriación, Maira contó que "en la práctica no existen. Viajé a Australia con pasaje de ida y vuelta. Pero la vuelta no la pude hacer porque cerraron las fronteras, y no permitían los vuelos. Y ahora para viajar, con otra aerolínea, tuve que pagar el pasaje otra vez. Si no tenía plata para pagar ese pasaje, no volvía".



Y agregó: "Quiero dejarlo bien claro. Nadie viaja gratis. No queremos viajar gratis, pero tampoco tener que pagar dos veces el pasaje".

"Acá en Casilda vivo con mis padres y con mi abuelo, y por mi abuelo especialmente, todavía no volví a mi casa. Tendré que esperar catorce días más y poder abrazar a mi familia, que tanto extraño" expresó.

"Desde que llegamos al aeropuerto de Sidney nos controlaron continuamente, también en Ezeiza, y hasta que llegué a Casilda, incluyendo los controles en el ingreso. Nos tomaron la fiebre, llenamos un montón de papeles. Me parece muy bien que se cuide a toda la gente" aclaró.

Escuchá la nota completa: