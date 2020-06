Contigiani brindó detalles de su propuesta de rescate a Vicentín

El diputado nacional por Santa Fe, Luis Contigiani, propuso una salida a la crisis generada por la intervención y expropiación de Vicentin por parte del gobierno nacional: que la empresa se transforme en un consorcio exportador con participación de la firma, de YPF Agro -la división agro de la petrolera que Alberto Fernández quiere maneje a la cerealera-, los trabajadores, cooperativas y el gobierno de Santa Fe, de donde es oriunda la compañía.

En diálogo con Lalo Monje, en "Subí que te llevo" por Radio QUIERO! 95.3, Contigiani brindó detalles del proyecto que fue acercado al gobernador Perotti: "Yo estoy presentando una propuesta superadora. Hay muchos que creen que al ser Vicentín una empresa privada es un tema privado y no debe pasar nada. SIn darse cuenta que su deriva va a afectar considerablemente a miles de santafesinos".

"Mi experiencia como Ministro de la Producción de Santa Fe me ha permitido conocer mucho el norte de la provincia, caminarlo, conocer bien a la empresa y el impacto que tiene en localidades como Avellaneda, Reconquista, Villa Ocampo".

"Mi propuesta consta en sumar a todos los actores. Es con todos adentro. Que esté lo que quedó de la empresa, YPF Agro, los productores, que se convoque al movimiento cooperativista, y el Gobierno de Santa Fe, que tiene que constituirse como parte y dueña de la Sociedad Anónima de la corporación que estoy proponiendo".



"La Nación debe recuperar hasta el último peso adeudado o prestado", indicó Contigiani. Luego, según detalló debe haber presencia del "cooperativismo exportador agropecuario de Santa Fe". Agregó que tiene que estar el gobierno provincial de Santa Fe "con una parte de la deuda que la Nación le debe a Santa Fe".

"La provincia capitalizaría su participación público-privada en la sociedad anónima que crea la corporación citada y sería clave por la posibilidad que se le abriría para el despliegue de políticas de agregado de valor", precisó. Además, deberían estar sentados los trabajadores con sus representantes.

"Debe desplegarse también diversos instrumentos asociativos y flexibles que permitan preservar las autonomías de cada entidad productiva y a la misma vez asociarse, obligarse en la constitución de la corporación agroindustrial exportadora", señaló.

Con esta propuesta se daría lugar a un "polo cooperativo exportador clave para darle territorialidad a Santa Fe". De no hacerlo, estamos dejándole lugar a YPF y toda la riqueza de Santa Fe vaya a las arcas de esa empresa. Por eso entre la expropiación y el tomarlo como algo privado, esto es una salida intermedia y superadora"

Consultado sobre el papel del Gobierno Provincial ante el tema, Contigiani indicó que "me preocupó que el gobernador no haya participado de la conferencia de prensa donde una senadora de Mendoza y tres porteños nos daban clase de producción a Santa Fe, y Santa Fe no estaba. Era una foto muy preocupante".

Sobre su propuesta, Contigiani contó que se la hizo llegar al Gobierno Provincial y que desde el mismo Gobierno tuvo una devolución. "Me han dicho que la han leído y me llamaron para hacerme algunas preguntas sobre cuestiones técnicas", y agregó que "me consta, además, que la propuesta llegó al más alto nivel del Gobierno Nacional, pero desde ahí no tengo una devolución todavía".

"Creo que estamos ante una gran oportunidad para salir de esta crisis de manera fuerte, con ideas, con instrumentos que nos permitan salir fortalecidos, y unir. Me resigno a caer en debates que atrasan" cerró.

